Tras la victoria frente a San Lorenzo Domínguez: "Ganar dos partidos seguidos en el fútbol argentino es muy difícil"

Tras la victoria, Eduardo Domínguez habló sobre la actuación del equipo ante el San Lorenzo de Davobe y destacó la fortaleza del grupo: “Somos un equipo, no solamente los once que inician”.

El entrenador habló primero sobre la dureza del rival, al que finalmente lograron superar por 2 a 0: "Sabíamos que iba a ser un partido trabado. Sabemos lo que propone el rival y que se nos iba a dificultar. Nuestras aproximaciones siempre encontraban a San Lorenzo muy estables en defensa" y continuó: "El rival sabe de nuestras intenciones. Nos estudia como nosotros a ellos".

Además, se mostró conforme con el rendimiento de sus dirigidos, pero fue autocrítico sobre la necesidad de atacar más y mejor: "No costó en la determinación para atacar, en qué momentos hacerlo y cómo. Nos costó entender cuándo había que atacar rápido y cuando había que mantener la pelota",

El DT destacó por sobre todas las cosas la fortaleza del grupo: "Somos un equipo, no solamente los once que inician, todo el conjunto y nos preparamos para ganar un partido. Todos tenemos que aportar nuestro grano de arena. Nos toque jugar los 90 minutos, o 60, 20 o 5".

Asimismo, envió tranquilidad a los que les tocó salir: "No quiere decir que no hayan aportado lo suyo. Han hecho un gran desgaste y hasta creo que lo pueden hacer mucho mejor, pero hay que tener paciencia. Somos un equipo, no once jugadores solamente".

Y agregó: "Vamos de a poco con nuestras formas, con lo que tenemos, con lo que nos involucra".

Para concluir, Domínguez destacó la importancia de ir paso a paso: "Vamos creciendo. No podemos jugar siempre de la misma forma, hay rivales que se preparan para pelear el torneo. Ganar dos partidos seguidos en el fútbol argentino es muy difícil y no tenemos el contexto de la gente que nos brinda su cariño cuando somos locales. Poder ganar nuestro primer partido en casa nos pone muy contentos".