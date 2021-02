Argentino de San Carlos, 104 años de rica historia

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Atlético Argentino, de la localidad de San Carlos Centro, celebró su 104° aniversario. Como consecuencia de la pandemia covid-19 esta vez los festejos se desarrollaron exclusivamente a través de las redes sociales, pero se vivieron con la pasión de siempre.

Los fanáticos albicelestes manifestaron su orgullo por pertenecer al club a través de sus cuentas, publicando fotos y videos de momentos memorables.

"El comienzo de la historia Argentino se asemeja al de muchos clubes del mundo: un grupo de aficionados al fútbol que sueña con armar su propio equipo, elegir los colores con que se identificará y compartir una camiseta" menciona en "Darle forma de club a los anhelos, los primeros 100 años del Club Atlético Argentino", el libro que el Decano presentó en el marco de su centenario.

Luego las energías apuntaron a conseguir su primera cancha, armar los arcos y fijar las posiciones de cada jugador dentro del campo de juego. Así, con mucho esfuerzo y compromiso, el sueño que parecía tan lejano se fue consolidando y con el paso del tiempo incorporó nuevos espacios como el Complejo Polideportivo y el predio costero de Desvío Arijón y en 1945 nació su Asociación Mutual.

Acercándonos a la actualidad

El Club Atlético Argentino es una de las grandes instituciones de la provincia que desde su nacimiento no detuvo su crecimiento deportivo, institucional y edilicio.

En el 2018 inauguró un bello y confortable salón de usos múltiples ubicado en su complejo amplio polideportivo, Decano espacio de eventos y jardín. Un año después, festejó el estreno de su cancha de césped sintético consumando un sueño de décadas y culminando un largo proceso en el que demostró que sólo trabajando en equipo se alcanzan los grandes anhelos.

Si bien nació con el fútbol como deporte madre, con el correr de los años fueron muchas las disciplinas que comenzaron a vestir con orgullo los colores del club, engrandeciendo aún más la figura de la Institución.

En la actualidad Argentino ofrece la práctica de fútbol, básquet, tenis inglés y criollo, vóley, hockey, pesca deportiva, bochas, natación, jiu jitsu y taekwondo. Recientemente, en el 2019, incorporó el fútbol femenino, que este año hará su debut en la prestigiosa Liga Santafesina de Fútbol.

El aporte incansable de sus deportistas, dirigentes, socios, colaboradores y personal ha sido y es el pilar fundamental para que la entidad siga creciendo y constantemente encuentre motivos para continuar desarrollándose.

Todas las disciplinas

Fútbol mayor: Referido a Reserva y Primera, actualmente 45 deportistas forman parte de los planteles que comenzarán el torneo. Entrenador: Cristian Giupponi; asistente: Mauro Martínez; PF: Matías Osta.

Fútbol Infantil: a partir de los cinco años hasta la quinta división, 320 chicos entre escuelitas y categorías competitivas con un plantel de 19 personas trabajando, entre los que se encuentran entrenadores, asistentes, preparadores físicos, utileros.

Fútbol Femenino: disciplina que comenzó a fines del 2019 en el club y hoy cuenta con 47 deportistas. Entrenador: Nazareno Guardatti, Franco Gentinetta (AC) y PF, Ornella Guardatti. Estas tres disciplinas participarán en la competencia oficial de la Liga santafesina. Cabe destacar que el fútbol femenino hará su debut en este 2021.

Hockey: Cuenta con 90 deportistas entre planteles superiores y escuelitas, el plantel de entrenadores está formado por Maxi Ortiz (5ta / Reserva / Primera), Gastón Torres (Sub 16 y Sub 14), Mariana Colussi, (Sub 12 / Infantiles / Escuelita) y Preparador Físico, Franco Blanco. Esta disciplina participa en el torneo organizado por la Asociación Santafesina de Hockey.

Básquet: cuenta con 70 deportistas, desde escuelita a primera división, categoría que volverá a decir presente en el torneo de la Asociación Santafesina. Los entrenadores que están a cargo de las distintas categorías son: Renzo Cignetti, Alex Imhoff y Guillermo Castodesa.

Voley: Actualmente cuenta con 40 deportistas y también participa del torneo de la asociación santafesina. Los entrenadores son Susana Viera, Sol Dip y Jael Ceaglio.

Patín: La escuela de patín este año cuenta con 55 deportistas y un objetivo muy importante: el entrenamiento para participar del clasificatorio al mundial que se desarrollará a fin de año en Paraguay. Los entrenadores que están a cargo de la disciplina son: Alfredo Weidmer, Aldana Perren, Paula Bessone.

Tenis: Esta disciplina cuenta con 35 deportistas y este año el profesor será Guillermo Klipan.

Tenis Criollo: todavía no dio comienzo pero cuenta con 15 deportistas que se reúnen semanalmente para la práctica deportiva. Los profes que están a cargo de la enseñanza son: Marcos Demartini, Tomás Silvia.

Bochas: Cuenta con 35 deportistas que diariamente asisten a las instalaciones del club a practicar el deporte que tanto les gusta pero que este último año no han podido disfrutar de ningún torneo.

Artes Marciales: disciplina que está dividida en dos: los deportistas que practican TKD y los que hacen JIU JITSU y MMA. Son 45 deportistas y los profesores que están a cargo son: David Bertinat, Fabricio Zuchiatti, (TKD), Javier Paiva (JIU JITSU y MMA).

Pesca: Grupo de socios que disfruta del predio costero y todos los años participan en diversos torneos en toda la región. Son 15 los deportistas pero cabe destacar que en el torneo que organizan ellos siempre participan muchos socios que disfrutan de esta actividad y del almuerzo que se realiza terminado dicho torneo.

Natación: disciplina que se realiza solo los meses de verano haciendo uso de las instalaciones del predio polideportivo. Concurren normalmente 75 deportista para realizar la enseñanza y en algunos casos la competencia de la natación. Desde hace un par de años se está participando con un grupo de chicos de la natación en aguas abiertas.

Comisión Directiva

Presidente: Ángel Serra. Vicepresidente 1°: Daniel Cignetti. Vicepresidente 2°, Sebastián Aníbal Travachino. Tesorero: Luciana Mallarino. Pro-tesorero, Norberto Enrique Franchi. Secretaria general: Norma Beatríz Colussi. Secretario de actas: Carina Andrea Reggiardo. Vocales titulares: Horacio Julio Profeti, Horacio Alfredo Tourn, Matías Chavarini, María Cristina Donnet, Matías Daniel Chavarini, Mauro Franchi, Roberto Carlos Rossi. Vocales suplentes: Daniel Raúl Viglietti, Miguel Tempo, Miguel Ángel Tempo, Abel Eduardo Odasso, Germán Carlos Hoffmann, Fernando Darío Favre, Darío Arturo Engel. Revisores de cuentas titulares: Rodrigo David Núñez, Luis Guillermo Leiva. Revisores de cuenta suplentes: Jorge Luis Bocca y Mauro Fabián Vogt.