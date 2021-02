Ranking mundial de vacunación contra coronavirus: Argentina en el puesto 19

Argentina está décimo noveno entre las veinte naciones que más vacunaron en todo el globo. Comenzó a aplicar dosis de la vacuna Sputnik V -hasta el día de hoy el único inoculante que forma parte de los esquemas- el 29 de diciembre último.

Hasta el momento, según datos del rastreador estadístico británico Our World In Data que analiza información oficial recopilada (hasta el 21 de febrero) entre otros por la Universidad de Oxford, de cada 100 argentinos, 0,04 recibieron al menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus, un 1,0% del total de habitantes. Si se tienen en cuenta las dos dosis (el inoculante ruso se administra en dos oportunidades con diferencia de 28 días), la cifra aumenta levemente a 1.59 dosis de vacunas por cada 100 personas. El número de dosis administradas ascendió a 720.267.

La llegada de las primeras dosis de la Sputnik V, en alguna medida, también contribuyó a crear la falsa sensación de que la pandemia estaba bajo control. Sin embargo, se aplicaron hasta ahora un total de 720 mil dosis de la Sputnik V: poco más de 445 mil de la primera y 260 mil de la segunda. Esto implica que el 0,98% de la población recibió el primer componente de la vacuna y solo el 0,6% ambos.

178 million doses of COVID vaccines have been distributed globally according to our dataset.



