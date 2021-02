Red Bull presentó su auto para la nueva temporada de Fórmula Uno

Este martes, Red Bull mostró mediante sus redes como será el nuevo modelo del auto para disputar la temporada 2021 de la Fórmula Uno.

El diseño presentado no muestra muchas moficaciones, mantiene los mismos colores y tendrá el nombre de RB16B.

Los monoplaza serán piloteados por el neerlandés Max Verstappen y el mexicano Sergio "Checo" Pérez, quien ocupará el lugar de Alex Albon.

⏯ And now for the B-Side 💿 Meet the RB16B #ChargeOn 🤘 pic.twitter.com/2XrH3G4AP0