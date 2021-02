Murió por coronavirus, Fausto Gresssini, bicampeón mundial de motociclismo

El ex piloto y propietario de la escudería que lleva su nombre Fausto Gresini falleció este martes tras no haber podido superar la neumonía derivada del coronavirus, que contrajo a finales del pasado mes de diciembre.



"La noticia que nunca quisimos dar y que nos vemos obligados a escribir. Después de prácticamente dos meses de luchar contra la COVID, Fausto Gresini nos deja con tan solo 60 años", señaló el equipo a través de un comunicado.



Asimismo añadió: "Todo Gresini Racing está con la familia, su esposa Nadia y sus hijos Lorenzo, Luca, Alice y Agnese y con las innumerables personas que han tenido la oportunidad de conocerle y apreciarle".



Gresini estaba internado desde el 27 de diciembre del año pasado, cuando su estado de salud sufrió un empeoramiento después de contagiarse coronavirus y, en primer momento, fue llevado al hospital Santa María della Scaletta, en Imola, para después ser trasladado al Maggiore Carlo Alberto Pizzardi, en Bolonia, un centro mucho más preparado para pacientes aquejados de la enfermedad que azota en el mundo.



Según se informó, a lo largo de estos dos meses, el italiano experimentó episodios de mejora combinados con recaídas, que lo mantuvieron en la unidad de cuidados intensivos del hospital donde fue inducido a un coma farmacológico tras constatarse que sus niveles de saturación de oxígeno eran muy bajos.



Finalmente, y tras un último parte médico hecho público la noche de el pasado jueves por los médicos que lo trataban, y en el que se advertía de que su estado había pasado a ser crítico, Gresini falleció este martes.



"MotoGP y Dorna Sports están profundamente tristes al enterarse del fallecimiento de Fausto Gresini. Dos veces campeón del mundo en la categoría de 125cc y una figura clave en el paddock como fundador del equipo Gresini a partir de entonces, el legendario italiano será profundamente extrañado", indicaron los organizadores.



Además añadieron: "Gresini comenzó a competir en el Campeonato del Mundo de 125cc en 1983 y logró su victoria debut la temporada siguiente. El año siguiente consiguió más victorias y podios en su camino hacia la corona por primera vez al ganar el Campeonato del Mundo de 125cc de 1985. Subcampeón en 1986, el italiano se defendió para llevarse 10 victorias en su camino hacia la recuperación de la corona en 1987, consolidando su lugar en la historia del Gran Premio".



"Su viaje como Team Manager comenzó en 1997 y el equipo Gresini ganó un Campeonato del Mundo por primera vez en 2001 con el piloto japonés Daijiro Kato, ya que los dos dominaron la clase de 250cc juntos. Los equipos que llevan su nombre compiten en las tres clases del Campeonato Mundial FIM MotoGP en 2021, desde MotoGP a Moto3, así como MotoE, y competirán en su honor", expresaron.



En tanto, indicaron: "La memoria de Gresini vivirá tanto en sus logros en la pista como en su legado como fundador y gerente del equipo. MotoGP y Dorna Sports extienden sus más sinceras condolencias a todos aquellos que el legendario italiano deja atrás; su familia, amigos, colegas, equipos y más, en este momento tan difícil".



Por su parte, Carmelo Ezpeleta, CEO de Dorna Sports dijo: "Estoy profundamente entristecido por la pérdida de Fausto. Era un muy buen amigo y me gustaba mucho. He estado siguiendo de cerca la noticia sobre su condición y tuve la suerte de estar poder hablar con él incluso cuando estaba en el hospital.



Lamento mucho sufrir una pérdida como esta en el paddock y quiero enviar mi más sentido pésame a su familia, amigos y miembros de su equipo".

