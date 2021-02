https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 23.02.2021

Mientras participa del ATP 250 de Montpellier, expresó como ve el deporte en la actualidad.

Tajantes declaraciones Murray cree que los jóvenes tenistas están lejos de Federer, Nadal y Djokovic

Andy Murray, ganador de tres Grand Slam, se expresó con respecto a los nuevos tenistas y consideró que su nivel todavía está lejos del considerado "Big Three", conformado por Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic.

"No es lo mismo dar la cara en una final de Grand Slam que en unos cuartos de final o en una semifinal, cuando te enfrentas a alguien que ha ganado 17 títulos" señaló el británico.

"Es muy intimidante y los chicos más jóvenes no han mostrado que estén ni cerca. En el US Open, Thiem hizo lo que tenía que hacer para ganar el torneo, pero si Djokovic no hubiera golpeado a esa jueza de línea, el resultado hubiera sido el mismo que en Melbourne" afirmó Murray.

El tenista británico competirá esta semana en el ATP 250 de Montpellier gracias a una invitación que recibió para participar del torneo.