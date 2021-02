https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La potranca hija de Cityscape (GB) derrochando clase se adjudicó en forma soberbia el clásico Miguel Angel y Tomás Juárez Celman perteneciente al Grupo II de la escala internacional.

En el césped de Palermo Linda Isabelle se afianza como líder

Con tres presentaciones la nieta de Harlan's Holiday no conoce la derrota, pero el domingo en la "chiquita" de Palermo saltó a la fama con su victoria en su primera incursión en el plano jerárquico donde además, pasó a la milla y en la cual se desempeñó en forma estupenda, avizorando que la zaina, que defiende las sedas coloradas de su criador, el Stud-haras El Angel de Venecia tiene un venturoso porvenir, no solo en la milla, si no un poco más allá.

La carrera se presentó tal cual lo esperado, con la favorita Grantland marcando el camino con la monta de Francisco Leandro Goncalves, mientras que Brian Enrique se acomodaba quinto, por los palos y esperando los metros finales para "hacer correr".

El andar de la puntera parecía muy sólido y en pleno codo Linda Isabelle, pasó del quinto al sexto lugar, pero Brian Enrique sabía muy bien lo que tenía debajo de "sus cueros", por lo que el piloto esperancino aguardó la recta, para buscar un hueco y mandarse por dentro.



De los 400 a la raya, no fue carrera, ya que la zaina respondió a todos los llamados de su piloto y en muy pocos metros, alcanzó y sin lucha escapó rumbo a la gloria, imponiéndose por 5 cuerpos sobre Kambara, que tan solo por una cabeza dejó tercera a la rendidora A Media Luz.

Para festejar y con todo la victoria de la zaina que físico chico, pero de corazón grande y que en base a su pedigree llegará mucho más lejos que a la milla. El domingo el cronómetro se clavó en 1 minuto 31 segundos 39 centésimas, sin dudas un guarismo notable, quedando a solo 9 centésimas del récord que ostenta Emirate's Gril en 2014, con el agregado que su jinete puedo haber exigido un poco más a la yegua, lo que hubiese significado una nueva marca, histórica para la milla de grama.

El hecho trascendente es que Linda Isabelle fue criada por el joven haras El Angel de Venecia, propiedad del Dr. Carlos Daniel Felice y en su combinación genética aparecen rasgos por demás de interesantes por ambas líneas.



Su padre Cityscape nacido en Gran Bretaña en 2006 es hijo de Selkirk (USA), descendiente este del notable y bondadoso Sharpen Up, apareciendo un poco más abajo en recordado Mr. Prospector.



Por el lado de su madre Harlan's Fantástica, es una Harlan's Holiday (USA), bisnieta de Storm Cat (Usa), que tanbién aparece en la misma posición (inbreeding), algo que le ha dado un magnífico resultado al criador; justamente este nombre llega a través de Bernstein (USA) el recordado padrillo de La Biznaga que para muchos especialistas fue uno de los mejores de este siglo en nuestro país.