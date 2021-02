https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Con la canción “Bring On The Lucie (Freda Peeple)”

Richard Ashcroft versionó a John Lennon

El single viene acompañado de un video, que muestra a Ashcroft grabando e interpretando la canción en los míticos estudios Abbey Road. Es el anticipo del retorno del ex The Verve a los escenarios.

La versión original apareció en el álbum de Lennon “Mind Games” en 1973, ahora Ashcroft lo retomó en plena pandemia. Crédito: Gentileza Robin Pope



Richard Ashcroft estrenó su versión de la canción de John Lennon “Bring On The Lucie (Freda Peeple)”. La versión original apareció en el álbum de Lennon “Mind Games” en 1973. Ashcroft grabó la canción en Abbey Road Studios y Redtone Studios en East Palo Alto, California. Fue producido por Steve Wyreman (que toca en vivo con Ashcroft y aparece en el álbum de 2018 “Natural Rebel”) junto a Ashcroft y Chris Potter (quien coprodujo todos los álbumes de Ashcroft desde “Urban Hymns” de The Verve hasta el disco solista de 2016 “These People”). Potter y Ashcroft se encargaron además de la mezcla. El single viene acompañado de un video, que muestra a Ashcroft grabando e interpretando la canción en Abbey Road. El lanzamiento sigue a la noticia de que Ashcroft dará dos shows en el London Palladium el 21 y 22 de mayo, ambos agotados inmediatamente. Richard Ashcroft es dos veces ganador del Premio Ivor Novello (Songwriter of the Year en 1998 y Outstanding Contribution to British Music en 2019). Ha lanzado cinco álbumes Top 5 en su carrera solista, incluido el debut número uno “Alone With Everybody”. Primero llamó la atención con The Verve lanzando uno de los álbumes más grandes de la época “Urban Hymns”, así como una sucesión de himnos que siguen siendo fundamentales en sus shows en vivo, incluidos “The Drugs Don’t Work”, “Bitter Sweet Symphony”, “Lucky Man” y “Sonnet”.