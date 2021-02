https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Tenis

Schwartzman: "No me pongo presión por lo que escucho, sino que yo me pongo esa autopresión"

El "Peque", noveno en el ranking mundial, habló en la previa a su debut en el Córdoba Open ATP250

Crédito: Gentileza

El bonaerense Diego Schwartzman, noveno en el ranking mundial, habló en la previa a su debut en el Córdoba Open ATP250, en el que es el primer preclasificado, y admitió que no se pone presión por lo que escucha en los medios, sino que èl solo se pone esa “autopresión”, al tiempo que valoró la “regularidad” que está teniendo en su juego.

“Yo también me pongo presión y tengo mis objetivos y expectativas, para que en cada torneo que voy me vaya lo mejor posible. Incluso ganar este tipo de torneos”, remarcó el mejor tenista del país en la actualidad, quien debutará en el certamen en segunda ronda, ante el ganador del partido entre Hugo Dellien (Bolivia) y Marco Cechinatto (Italia).

Tenés que leer Tras ganar el Abierto de Australia, Djokovic sigue liderando el ranking ATP Sobre su juego en las últimas semanas, el ‘Peque’ consideró: “últimamente tengo una regularidad que me hace confiar adentro de la cancha. Y eso me puede llevar a pelear los torneos, esperemos que en el primer partido tenga una buena sensación”

“El objetivo es ganar uno de los dos torneos en casa y sino seguir entrenando para tener revancha”, resaltó el tenista con respecto al Córdoba Open y al Argentina Open que se disputará la semana que viene en Buenos Aires.

Schwartzman también se refirió a la presencia de David Nalbandian como entrenador del serbio Mionir Kecmanovic: “Que David se sume al circuito es espectacular, venía hablando hace un tiempo y se juntaron acá como primer torneo. Es alguien que sabe y jugó demasiado bien al tenis, creo que le puede aportar mucho a Kecmanovic y al tenis”. Con información de Télam

