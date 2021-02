Ernesto Sanz dio positivo de Covid y está internado

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El exsenador nacional de 64 años recibe oxígeno, aunque desde su entorno confirmaron que “está bien”.

El ex senador nacional y referente de la UCR Ernesto Sanz fue diagnosticado como caso positivo de Covid-19 y se encuentra internado en el hospital público de la ciudad mendocina de San Rafael.

El ex precandidato presidencial del radicalismo recibe oxígeno en su lugar de internación aunque "está bien", según informaron fuentes de su entorno consultadas por NA.

Sanz, de 64 años, ingresó el pasado viernes al Hospital Teodoro J. Schestakow de San Rafael, ciudad de la que oriundo, y el test de coronavirus que le realizaron dio positivo, por lo que permanece bajo control en la institución médica.

El dirigente mendocino y ex presidente del Comité Nacional de la UCR fue co fundador de la alianza Cambiemos (hoy Juntos por el Cambio) junto al ex presidente Mauricio Macri y la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió.

Con el fin de sellar esa alianza, Sanz fue el candidato presidencial del radicalismo en las elecciones primarias de agosto de 2015, en las que enfrentó a Macri y a Carrió, y luego se alejó de la actividad pública, aunque se mantuvo como un hombre de consulta para la oposición y especialmente para dirigentes de la UCR.

