Video: le exigieron "un novillo" a un camionero como peaje para entrar al mercado de Liniers

Martes 23.02.2021 - Última actualización - 19:15

19:09

El hecho ocurrió durante una protesta por inseguridad. El animal fue faenado "in situ"

El lunes por la tarde el ingreso y la salida del Mercado de Hacienda de Liniers, en la zona porteña de Mataderos, estuvo cerrado como consecuencia de una protesta de vecinos por un hecho de inseguridad en el barrio de Ciudad Oculta. En principio, de acuerdo al testimonio de los manifestantes, días atrás mataron a un joven y hasta el momento el cuerpo no fue entregado a los familiares.

Toda esta movilización y protesta derivó en enormes complicaciones para los camioneros que llegaron al lugar con hacienda después de realizar un extenso viaje. Hubo una importante congestión de camiones que se vieron imposibilitados por algunas horas de realizar la descarga de hacienda para su correspondiente comercialización en el día de hoy.

Por este motivo, algunos choferes de camiones buscaron tomar caminos alternativos. Pero lamentablemente uno de los camioneros, al intentar realizar dicha maniobra por indicación policial para ingresar por una calle cercana al Mercado, no pudo salir de la misma en plena zona de Ciudad Oculta, en momentos donde el camión, que transportaba cerca de 70 animales, quedó rodeado por un grupo importante de vecinos y que exigían que entregara un animal para poder continuar con su recorrido. Fue en ese momento que intentaron abrir una de las puertas de la caja del camión.

Según comentaron los transportistas a algunos medios, los vecinos exigieron el pago de un “peaje”. Fue así que el camionero para poder seguir con su viaje entregó a los vecinos un novillo, al que procedieron a faenar en plena calle.

Horas más tarde el camionero damnificado, Gustavo Villegas, comentó: “Nosotros somos responsables de la carga que transportamos, por tal motivo no puedo andar regalando hacienda. Con el objetivo de que me encuentre bien y por mi integridad física, gracias al accionar de mis jefes y encargados, me autorizaron para que baje el animal de la jaula. Una situación que no se la deseo a ningún colega”.