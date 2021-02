Farmacéuticos santafesinos piden ser vacunados contra el Covid-19

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Referentes de los Colegios, comenzaron en noviembre las gestiones para ser inmunizados. "No son esenciales", fue la respuesta que obtuvieron algunos en Samcos o Centros de Salud. Son 1000 los matriculados en la primera circunscripción. Aproximadamente 800 ejercen la profesión en el ámbito privado

Desde hace algunas semanas atrás, comenzó en la provincia la colocación de la vacuna rusa Sputnik. En primer instancia, y tal como estaba previsto, a los profesionales de la salud. Un sector en el cual, para sorpresa de los farmacéuticos, no estaban incluidos, más allá de tener gestiones avanzadas para la inmunización desde noviembre del año pasado.

Esa negativa se mantiene, lo que genera un gran malestar en los farmacéuticos, que exigen una reunión con la Ministra de Salud, Sonia Martorano, para que les de una explicación certera.

Mirian Monasterolo es la Presidenta Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Santa Fe, Primera Circunscripción, y dialogó con El Litoral. “Empezamos en noviembre de 2020, solicitando a la Ministra Martorano que se incorpore a los farmacéuticos en la campaña de vacunación Covid que sabíamos que iba a venir, y por supuesto también en la antigripal 2021. Los farmacéuticos que nos desempeñamos por fuera del ámbito público de salud, necesitamos garantizar el dispositivo sanitario en este marco de pandemia”.

“Los farmacéuticos tenemos una labor muy destacada. Hay colegas que están en laboratorios de producción, droguerías, además de estar en las oficinas de farmacias, en las oficinas de farmacias de sanatorios, etc. En enero recibimos un comunicado del Ministerio de Salud, donde se nos informaba que habían tomado conocimiento de nuestra solicitud y que estaríamos considerados para la vacunación. De esta manera, quedamos al aguardo de que comience la campaña de conciencia (que ya se inició), sabiendo que en primera línea iban a estar los que se desempeñan en el ámbito público, pero entendiendo que nosotros necesitábamos estar vacunados y esperaríamos nuestro turno”, aseguró Monasterolo.

Pero algo sucedió en estos días. “Nos encontraron con que nos dicen que no estamos incorporados como profesionales de la salud. Que no somos esenciales. Muchos farmacéuticos se acercaron a los Samco o centros de vacunación y se encontraban con la negativa. Les decían "no podemos vacunarlos a ustedes, no estamos autorizados, porque no son profesionales de la salud. Eso generó inmediatamente mucho malestar, descontento y dolor en los colegas farmacéuticos y para nosotros que los representamos”.

Un ejemplo concreto. “Días atrás, habiendo disponibilidad de vacunas en una localidad cercana a la ciudad de Santa Fe, el director del Samco le respondió a la farmacéutica que se acercó que tenía desde el Ministerio orden de no vacunar a los farmacéuticos, que las directivas eran muy estrictas y que no podía colocar la vacuna. Sí la iban a recibir quienes sean considerados profesionales de la salud. En caso de no haber, las dosis serían devueltas”, manifestó Monasterolo.

Vale recordar que cuando comenzó el ASPO (Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio), las farmacias fueron uno de los pocos servicios que nunca cerraron sus puertas. “Nos ayornamos, armamos los protocolos para cuidar al farmacéutico, al empleado, al paciente, a todos. Siempre estuvimos muy expuestos, y muy cerca justamente de los pacientes, porque ni siquiera estuvieron abiertos los consultorios clínicos. Entonces que hoy nos digan que no somos esenciales y no estamos autorizados a vacunarnos, es tremendo”, expresó la referente santafesina, quien agregó que “no tenemos un justificativo certero de por qué no estamos incluidos”.

En plena pandemia, las farmacias de la provincia, se hicieron cargo de la campaña de vacunación antigripal para los jubilados, para los asociados a IAPOS, para todos los trabajadores de la seguridad social. Colocamos 35 mil vacunas a los afiliados al IAPOS y más de 130 mil vacunas a los jubilados de Pami. “Esto es motivo más que suficiente para entender que es muy necesario que estemos vacunados. Y lo que no vamos a aceptar es que se nos digan que no estamos considerados dentro de los profesionales de la salud y que no somos esenciales. Tenemos que tener los farmacéuticos inmunizados”.

Por último, Monasterolo comentó que ya le fue enviada una nueva nota a la Ministra de Salud para que “nos de una reunión en carácter de urgente para darnos información y claridad. Necesitamos llevar seguridad y tranquilidad a nuestros colegas”.