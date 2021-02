https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 23.02.2021 - Última actualización - 20:23

20:22

WhatsApp 3425 080710 - Mail: buzon@ellitoral.com Línea directa

Sin memoria

UN LECTOR

"Con respecto a la muerte Carlos Menem, estoy indignado con los medios de comunicación que lo quieren hacer aparecer como un prócer. Pero su presidencia fue nefasta, dejó un tendal de desocupados, privatizó las empresas, arregló con los sindicalistas que se callaron la boca mientras se desmantelaba el estado argentino. La historia no debería perdonar a este hombre".

****

El Rancho Grande

MARIA ISSA

"Yo quiero responderle al Sr. Pablo Gigliotti sobre la historia del Mencho. Yo lo conocí, era un excelente jugador y era muy pobre, pero le quiero decir a este Sr. que Mencho Balbuena no vivía en La Lona, vivía en el Rancho Grande, que era un sector cerrado por tapial, más o menos de una cuadra de largo por una cuadra de ancho. Eran todos ranchitos adentro. Estaba en calle Córdoba y Juan del Campillo. Nosotros vivíamos a dos cuadras y lo conocí bien. La historia que contó debe ser cierta, pero solo le aclaro dónde vivía el Mencho".

****

Desidia

RAÚL ACEVEDO

"Soy padre de un alumno de la escuela Nicolás Avellaneda de calle Calcena. Antes de que empiecen las clases me tomé el trabajo de pasar por la escuela en horario diurno y nocturno. De día se observa la altura que tienen los pastos en la entrada a los talleres y parada de colectivo, además telas de araña en persianas y puertas, pero lo más preocupante pasa de noche, es realmente temerario. En calle Velez Sarsfield desde Bv. Muttis a Regis Martínez, hay ocho luminarias de alumbrado público que no funcionan. En Laprida hay siete luminarias que no funcionan. Lo mismo sucede en las calles transversales. A media cuadra hay una escuela primaria. Yo no entiendo cómo los directivos no hacen los reclamos correspondientes y la municipalidad no arregla las luces, tan necesarias para la seguridad de los chicos".

****

¡Volvió la luz!

UNA VECINA DE ALTOS DEL SAUCE

"Finalmente están arreglando el problema de la falta de luz en Suecia al 1100, en Altos del Sauce. Estaba desconectado un cable según constató personal de la Comuna. Gracias a El Litoral por publicar nuestros pedidos y a los vecinos que durante días y días venían reclamando y consumiendo energía dejando encendidas luminarias para protegerse de delincuentes que aprovechan la oscuridad reinante para seguir con sus fechorías".

****

Segmentar para que no se tilde

ADELA GRAZIOSI

"Le pregunto al gobierno de la Provincia de Santa Fe, ¿es tan difícil o problemático que para que no colapse la página separen por edad los adultos mayores que se quieran inscribir para vacunarse contra el Covid? Por ejemplo, mayores de 80, mayores de 70 y mayores de 60, y así sucesivamente. Recién empieza la inscripción y la página ya está tildada. Gracias a El Litoral por publicar mi mensaje".

****

Bicho

JUAN R. BELL

"Pensamos y sacamos conclusiones. Las personas que se han curado, sin ayuda de vacunas ni otro tipo de remedios, salvo los "viejos", ¿deben ser vacunadas? Si la han pasado es que su cuerpo ha creado los anticuerpos justos para derrotar a ese 'bicho' que lo ha atacado. Entonces es que pregunto: 'meterle más bichos y tal vez diferentes a los que tuvieron antes'… Me huelo a que el camino elegido está mal. Primero habría que saber si ha sido infectado por el 'bicho' y si se ha curado, para luego ser vacunado. Se sabe que el 'bicho' muta y rápidamente. Pero lo mismo hace nuestro cuerpo con sus autodefensas. Entonces es incomprensible que a los que han creado sus defensas, necesiten vacunas. Así nos pasó cuando allá por el año, ni me acuerdo, pasamos la gripe de la polio. ¿Hemos necesitado ser vacunados, aquellos que sufrimos cama, recetado por mi madre cuando nos dolían las piernas y teníamos fiebre? Si el valor de las vacunas oscila entre U$ S 14 y 30, no sería mejor controlar primero si ya tiene los anticuerpos o no. De otra manera, consideramos que se trata de solo un problema/bicho de marketing. Se 'huele' por la desesperación de la oferta de distintos competidores de diferentes países. Gran negocio y no por salud de la población. ¿Tendré razón o solo pierdo el tiempo?".