https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 24.02.2021 - Última actualización - 7:50

4:08

Agosto refutó críticas sobre la subejecución presupuestaria de 2020. "Comparar cifras de un año que tuvo la crisis de mayor magnitud en la historia del capitalismo con un año que fue electoral, donde el gasto se desbocó para todos lados, merece al menos una aclaración", expresó.

Las prioridades para 2021 Inversión, consumo y boleto educativo gratuito Agosto refutó críticas sobre la subejecución presupuestaria de 2020. "Comparar cifras de un año que tuvo la crisis de mayor magnitud en la historia del capitalismo con un año que fue electoral, donde el gasto se desbocó para todos lados, merece al menos una aclaración", expresó. Agosto refutó críticas sobre la subejecución presupuestaria de 2020. "Comparar cifras de un año que tuvo la crisis de mayor magnitud en la historia del capitalismo con un año que fue electoral, donde el gasto se desbocó para todos lados, merece al menos una aclaración", expresó.

El ministro de Economía, Walter Agosto, dijo que la prioridades de Economía para este año están vinculadas a la necesidad de consolidar la recuperación económica, la implementación del boleto educativo gratuito, la billetera virtual y el programa de inversión pública que representa algo más del 10% del total de gastos aprobados para 2021.

En el caso de las medidas vinculadas con promoción y consumo, que están en el área del ministerio de la Producción, se encuentra un sistema de garantías públicas donde el gobierno de la provincia destinó 600 millones de pesos para otorgar garantías a micros, pequeñas y medianas empresas, que por su coeficiente de expansión permite financiar más de 2 mil millones de pesos de préstamos. Que, a su vez, tienen tasas de interés subsidiadas tanto para capital de trabajo como inversión.

El ministro destacó la implementación de la Billetera Electrónica -que puede utilizar toda persona mayor de 18 años con domicilio en la provincia- que busca promover el consumo para compensar los ingresos de los santafesinos y ayuda a las empresas que en estos tiempos tienen dificultades por la recesión económica.

"La billetera promociona los consumos con el 30 % de descuento, todos los días, con un tope de reintegro de 5 mil pesos por mes y por persona. A este sistema hemos incorporado sectores que el gobierno considera esenciales como alimentación y medicamentos, indumentaria, gastronomía, servicios vinculados al turismo y todo lo vinculado a la canasta escolar", explicó Agosto.

Hoy ya se han conformado 70 mil billeteras y en el gobierno estiman que el costo anual para la provincia será de 3 mil millones de pesos. A esto hay que sumarle los 4 mil millones de pesos del boleto educativo gratuito, lo que significa que la provincia transferirá a consumo directo al menos 7 mil millones de pesos en 2021.

Respecto al gasto de capital que está en el presupuesto aprobado para este año, que se reparte entre la inversión real directa que hace la provincia y las transferencias de capital que van a los municipios destinada a hacer una obra determinada o las obras con convenios con Vialidad que, de acuerdo al ministro, vienen implementándose a buen ritmo.

Las obras más importantes en recursos presupuestadas para este año son la Ruta Provincial N 39 tramo puente Río Salado - KM 97+382 (Gobernador Crespo - San Cristóbal) por un monto de $ 992.034.304, el Azud Regulador Laguna Paiva por $ 150.000.000, la nueva estación de Bombeo La Picasa por $ 600.000.000, una escuela Secundaria de Roldán por $ 300.000.000 y una escuela primaria de Pueblo Esther $ 132.000.000.

Sub ejecución presupuestaria

Agosto, por otro lado, refutó las críticas de la oposición sobre la subejecución presupuestaria del año pasado al decir que comparar la ejecución de un año que tuvo la crisis de mayor magnitud en la historia del capitalismo con un año que fue electoral, donde el gasto se desbocó para todos lados, merece al menos una nota al pie".

"Voy a ser franco. En los meses de mayo y junio no había alcohol en gel, no teníamos plata para comprar barbijos. Entonces que ahora alguien me venga a plantear que la ejecución de la obra pública tiene menor inversión que en 2019 se olvida del contexto. Pero además se olvidan de que en esos meses estábamos todos adentro ¿qué obra pública se hacía?".

"Además -continuó-, se tuvieron que hacer muchas reasignaciones presupuestarias para afrontar los gastos de la pandemia para afrontar gastos de servicio, de personal y en transferencias para distintos sectores. Nosotros integramos un programa que se llamó 'Programa 86' para afrontar el Covid, que ejecutó un gasto de 10 mil millones de pesos en todo el año".

En la provincia de Santa Fe, "además de la caída de la recaudación que hemos podido sortear razonablemente, teníamos los problemas del arranque de la gestión que eran las deudas y el déficit; en el sector de la obra pública teníamos deudas, atrasos en el pago de certificados de hasta 8 meses y un plan de trabajo que estaba prácticamente paralizado. Eso nos obligó también a llevar un proceso de consolidación de deudas que insumió sus meses hasta que las cosas empezaron a funcionar".

Agosto explicó que en la provincia la caída en la ejecución de los gastos de capital ronda el 35%, un porcentaje similar al que han tenido las provincias de la magnitud de Santa Fe y que está en línea con los números de la Nación.

"Esperamos que la ejecución presupuestaria en bienes de capital de 2021 ocurra tal como está previsto. El programa de inversión pública se ha restablecido y las fuentes financieras están disponibles", explicó.

Plan de conectividad

Agosto destacó la oportunidad que tiene por delante la provincia a partir del otorgamiento del crédito por 100 millones de dólares para financiar el plan de conectividad. "Si la Legislatura no aprueba el mensaje que mandamos, la provincia se perderá la oportunidad de cerrar una de las brechas más importantes que tiene; y por el otro perderá la oportunidad de tomar un financiamiento que está pactado a 14 años, con 6 de gracia y a una tasa de interés de un algo más del 2 % anual en dólares".

Política salarial

"Para nosotros es un tema importante. Empezamos temprano porque sabemos que las discusiones se extienden. Tenemos un abanico de gremios donde cada uno tiene su particularidad. Ya hemos tenido dos reuniones con los gremios. Hay buena predisposición y creo que vamos a alcanzar un acuerdo. Habrá que ir analizando el contexto a lo largo del año. Lo que se planteado hasta ahora es que el salario le gane a la inflación. Ese es el marco en el que estamos trabajando. Habrá que fijar un punto de arranque en febrero y seguirlo todo el año. La idea nuestra es tener noticias rápidas", dijo Agosto.

Aumento de patentes

Agosto destacó que en el proyecto que se envió a la Legislatura para ponerle un tope al aumento de las patentes apunta a encontrarle una solución al problema, "en un marco de equilibrio muy delgado que existe cuando uno tiene que administrar un impuesto cuyos recursos se los lleva otro".

"Desde 2016 la patente tiene la misma alícuota que no se modificaron. Lo que ha ocurrido es el particular comportamiento que ha tenido el parque automotor el año pasado, fundamentalmente los autos usados", explicó Agosto.

El ministro dijo que desde la provincia se consultó a los municipios y ninguno de ellos tenía previsto un aumento de la patente superior al 40%. "Después de evaluar esa situación nos pareció razonable hacer dos cosas: establecer un 40% de tope al aumento independientemente de las valuaciones, que no es conveniente tocarlas para no entrar en un marco de discrecionalidad. Y al mismo tiempo proponer aumentar la coparticipación a los municipios y comunas en 3 puntos para la patente automotor y en 10 puntos la de embarcaciones. Lo que planteamos es ir dándole mayores márgenes de administración a los municipios y comunas. En el caso de las embarcaciones, le estamos dando la oportunidad de que ellos sean los que administre la gestión de cobranza, de la misma manera que lo hacen con el cobro de la patente atrasada".