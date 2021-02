"Hacer el disco fue como una cruzada"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El músico entrerriano Alfonso Bekes presentó “La Puerta Invisible”. Se trata de un trabajo solista de rock que grabó, mezcló y masterizó en su casa. Está compuesto por seis temas donde se perciben diversas influencias, desde Hendrix y Spinetta hasta Borges y la serie “Dark”.

“Me gustan las propuestas que, si bien contemplan su propia esencia y están acotadas dentro del estilo en el cual se mueve el proyecto, no se cierran a una determinación externa”, explicó Bekes al contar detalles de su flamante trabajo. Crédito: Gentileza Alfonso Bekes

El guitarrista entrerriano Alfonso Bekes, nacido en Concordia pero radicado en Paraná, presentó su primer trabajo como solista. Se trata de “La Puerta Invisible”, un álbum integrado por seis pistas: cuatro canciones y dos obras instrumentales. El disco, según explicó su creador, se inscribe dentro del género rock, pero está enraizado en “una tradición experimentadora, donde se encuentran influencias de distintas vertientes, como la música étnica, el jazz y la poesía”.

Bekes, que acredita una trayectoria de casi dos décadas que incluye su participación en el grupo del Negro Aguirre y el desarrollo de dúos y una banda de rock llamada La Rifa del Viento, desarrolló este disco durante la pandemia y fue artífice de todo el proceso. No sólo grabó y mezcló todos los instrumentos, sino que también se ocupó del arte de tapa.

“Es un disco de rock, pero no es que cada uno de los temas tiene un estilo diferente. Se trata de un rock más similar a lo que estábamos acostumbrados a escuchar en los años ‘70. No es el rock más empaquetado que se escucha hoy en día, que obviamente no es lo único que se está haciendo, pero si lo que más presencia mediática tiene”, explicó en una entrevista telefónica.

“Este disco empieza a tomar forma en 2020, cuando todos lo proyectos quedaron en stand by por la pandemia. Ahí empezó a imponerse esta posibilidad de hacer un disco solista. Me cayó la ficha de que lo que tenía que hacer era esto, un disco de rock similar a lo que podría haber sido uno de La Rifa del Viento, pero en forma solista. Y llevé ese concepto al extremo en el sentido de que grabé, mezclé y mastericé todo en mi casa y también hice el arte de tapa. Fue como una cruzada”, aseguró.

Nuevos horizontes

La urgencia por decir cosas que estaban guardadas en un contexto tan complejo como el que impuso la pandemia fue uno de los pilares del disco. “Me pregunté ¿qué es lo que tengo que hacer ya, lo que no tiene que postergarse? Y salieron estos temas, con esta temática y este estilo. El día que empecé a parir el disco fue una madrugada cuando me cayó la ficha de que no había tiempo que perder”, apuntó Bekes durante la charla.

Foto: Gentileza Alfonso Bekes

“La Puerta Invisible” contiene diversas influencias que van desde el estilo de músicos como Jimi Hendrix y Luis Alberto Spinetta hasta la obra literaria de Jorge Luis Borges y “Dark”, la serie de televisión web alemana que mezcla suspenso y ciencia ficción. “Hay una tendencia, que siempre tuve, la de componer la música primero y después hacer la letra. En este disco, varios temas surgieron al revés, justamente por una voluntad de cambiar esa forma de componer. No porque no me gusten los resultados, sino para cambiar, para buscar un horizonte diferente”, apuntó.

Los temas

El flamante álbum de Bekes incluye seis temas. El primero es “Los Justos”, inspirado en el poema homónimo de Jorge Luis Borges, con aires hendrixianos y spinetteanos. Sigue “Herida Mente en Blanco”, que el músico fue armando “sobre un riff de guitarra y una letra compuesta a partir de una selección de frases de la serie ‘Dark’, que justamente tiene momentos muy borgeanos”, señala el compositor.

“Sueño Hipnótico” es una “exploración sobre sonoridades de Medio Oriente, una melodía sinuosa que se mueve a través del desierto”, mientras que “Bajo la Superficie” hace referencia a “lo que pasa bajo la superficie de nuestra conciencia muchas veces gobierna nuestros actos”.

“Laberinto” también remite a una imagen borgeana y a “un ensamble afro armado con guitarras y bajo, sobre el que aparecen unos sintetizadores que son de guitarra”. Finalmente, “Asfixia” es un tema que Bekes realizó desbordado por la situación de las quemas sistemáticas de los humedales. “La destrucción idiota de la casa que habitamos y el viaje a la posteridad de esta era de devastación”, concluyó.

Cabe señalar que el disco se encuentra disponible en todas las plataformas de streaming y en el canal de Youtube del propio compositor.