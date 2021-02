https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 24.02.2021

7:34

El miércoles 3 de marzo, a las 17.30, comenzarán los encuentros del Taller de Lectura del Instituto Argentino Germano. A la espera de condiciones ideales para regresar a las sesiones presenciales, estos encuentros se seguirán realizando on-line.

Todos los miércoles "Río de las congojas" en el Taller de Lectura del Instituto Argentino Germano de Santa Fe El miércoles 3 de marzo, a las 17.30, comenzarán los encuentros del Taller de Lectura del Instituto Argentino Germano. A la espera de condiciones ideales para regresar a las sesiones presenciales, estos encuentros se seguirán realizando on-line. El miércoles 3 de marzo, a las 17.30, comenzarán los encuentros del Taller de Lectura del Instituto Argentino Germano. A la espera de condiciones ideales para regresar a las sesiones presenciales, estos encuentros se seguirán realizando on-line.

El ciclo 2021 se iniciará con la lectura sistemática, miércoles a miércoles, de la novela de Libertad Demitrópulos "Río de las congojas", publicada por primera vez en 1981 con una atinente pintura de Ricardo Supisiche en la tapa, ya que el río del título, "de las congojas y de los desabrimientos", es el Paraná, y el tema de la novela es la conquista española de estas tierras, la fundación y el abandono cien años después de Santa Fe, La Vieja. Y también es atinente porque no se trata de la radiografía histórica que exigiría una ilustración seudo realista, ya que "Río de las congojas" está lejos de los polémicos recursos de las habituales novelas históricas, con su ambición de resucitar el pasado a través de una figurativa reconstrucción de época.

El logro de Demitrópulos es haber dado con voces mediúmnicas, o poéticas si se quiere, que representan el pasado con una vivacidad distinta y quizás más honda de la que nos refieren los documentos históricos.

Libertad Demitrópulos (Ledesma, Jujuy, 1922 - Buenos Aires, 1998), en un reportaje que Enrique Butti le realizara en 1984, publicado en El Litoral, confesaba que no conocía Santa Fe en los tiempos en que escribió "Río de las congojas". Decía allí: "Tuve la suerte de conocer a don Agustín Zapata Gollán, que me regaló todos los libros que había escrito sobre Santa Fe, y él también estaba admiradísimo de que una persona tan ajena a la zona se hubiese interesado en el nacimiento de Santa Fe, y yo le dije: 'Bueno, pero usted durante cincuenta años estuvo trabajando para desenterrar esa ciudad, ¿cómo no podía fascinarme ese hecho? Yo trabajé sobre lo que usted sacó afuera. Yo vine a aprovechar su sueño, porque usted soñó esa ciudad y la desenterró. Y yo la imaginé'. Después ocurrió que más o menos coincidieron: la realidad que él recuperó con lo que yo imaginé. Significaba que los caminos eran parecidos, el de este historiador y el mío. La fantasía irrumpe sobre la realidad historiográfica para buscar sus sentidos profundos y contradictorios, y alcanzar una realidad más totalizadora, que es la mítica. Porque la dimensión mítica es una realidad. Esa novela es producto de la fantasía y del lenguaje, de la escritura; ahí está todo".

En la segunda hora de los encuentros se continuará con la aproximación a la obra de Jorge Luis Borges iniciado el año pasado, con lecturas de sus cuentos, poemas y ensayos, previas introducciones a cargo del coordinador del taller, Enrique Butti.