Ofrece 100 mil pesos por su perra que desapareció en una isla de Entre Ríos

Una joven miembro de la familia que es dueña compartió en las redes sociales una recompensa luego de que sea buscada de forma desesperada desde el 13 de febrero.

Milagros y su familia rosarina son dueños de una perra bulldog francesa que es buscada desde el sábado 13 de febrero, cuando desapareció en el paraje El Charigüé, ubicado en el departamento entrerriano de Victoria.

Laika, como se llama la pequeña perrita, ya es considerada parte de la familia, por este motivo el grado de desesperación en la búsqueda. Creen que se la robaron en un momento de distracción mientras se encontraba con unos amigos en la nombrada isla.

"Laika desapareció cuando estábamos haciendo la sobremesa en el rancho de un amigo en la isla, en un momento estaba jugando con el perro de una amiga, también un bulldog francés pero macho, y al siguiente no estaba más’’, detalló la joven.

Debido a esta estimación, y al tiempo transcurrido sin noticias, es que Milagros decidió comunicar a través de su cuenta de Instagram que entregan una recompensa de $ 100.000 para poder recuperar a su amada mascota.

La joven indicó que no descartan que alguien se la pudiera haber llevado. "Pasó una lancha con dos personas, ellos se la pueden haber llevado y la pueden haber vendido". Afirman que Laika no pudo haberse caído al río ya que no fue vista por nadie y que tampoco puede estar perdida en alguna isla ya que realizaron una intensa búsqueda por la zona.