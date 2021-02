https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 24.02.2021 - Última actualización - 10:59

10:56

Equipo que gana no se modifica pero...

Está "apto" Delgado: ¿toca el "Barba" el once titular?

El DT ya prepara el atrapante choque del sábado a las 17.10 en Peña y Arenales contra Banfield. Si vuelve Rafael Delgado, los candidatos a salir en el once titular de Colón son Piovi o Escobar.

Al Rafa le dicen "Chelo". El campeón de la Copa Sudamericana con Defensa y Justicia que finalmente seguirá jugando en Colón. ¿Vuelve al once titular?. Crédito: Archivo



Al Rafa le dicen "Chelo". El campeón de la Copa Sudamericana con Defensa y Justicia que finalmente seguirá jugando en Colón. ¿Vuelve al once titular?. Crédito: Archivo

Equipo que gana no se modifica pero... Está "apto" Delgado: ¿toca el "Barba" el once titular? El DT ya prepara el atrapante choque del sábado a las 17.10 en Peña y Arenales contra Banfield. Si vuelve Rafael Delgado, los candidatos a salir en el once titular de Colón son Piovi o Escobar. El DT ya prepara el atrapante choque del sábado a las 17.10 en Peña y Arenales contra Banfield. Si vuelve Rafael Delgado, los candidatos a salir en el once titular de Colón son Piovi o Escobar.

El zurdo Rafael Delgado, cuya ficha es de Colón pero en calidad de préstamo fue campeón de la Copa Sudamericana con Defensa y Justicia, resolvió algunas cuestiones con los dirigentes sabaleros y finalmente aceptó seguir en Santa Fe, tal cual lo marca su contrato inicial. Descartado para el juego con San Lorenzo, el lateral-volante de muy buena pegada ya está "apto" para hacer fútbol con normalidad. Nadie puede negar que, en condiciones normales, Delgado es titular para el "Barba" Domínguez. Ahora bien, sin dudas que el arranque de Colón es ideal: dos jugados, dos ganados; seis puntos de seis; cinco goles a favor, ninguno en contra ante los santiagueños y San Lorenzo. De yapa, la línea de tres un "relojito" de la mano del oficio de Paolo Goltz, que con experiencia y voz de mando se convirtió en el ordenador del fondo. Se nota, en esa línea de tres, un claro crecimiento del chico Facundo Garcés y mucha mejoría en el juego aéreo defensivo de Colón. Tenés que leer Yeiler Góez ya está para volver en Colón La pregunta que se impone, más allá del axioma de "equipo que gana no se toca", es una sola: ¿en qué puesto volverá Rafael Delgado al primer equipo sabalero pensando en Banfield, este sábado, si es que el "Barba" le devuelve la titularidad?. Si bien en los últimos tiempos lo hizo de stopper izquierdo, muchos se la juegan que el ex campeón con Defensa y Justicia podría jugar en la zona de medios. De darse esta chance, no hay mucho para pensar: debiera ingresar por Gonzalo Escobar. El ex Temperley, que sigue sin renovar el contrato con Colón y quedará libre el 30 de mayo cuando termina este torneo, debe ser uno de los mayores y mejores "corredores" que tiene el "Barba" Domínguez en el plantel. Y eso, de cara a este Banfield dinámico, será determinante pensando en el sábado. A favor de Escobar, el despliegue; en contra de Escobar, la falta de terminación de las jugadas de ataque que el equipo genera. Tenés que leer Domínguez: "Ganar dos partidos seguidos en el fútbol argentino es muy difícil" Lo bueno para el DT sabalero es que va recuperando soldados: ya puede utilizar al colombiano Yeiler Góez (ver aparte) y ahora también al zurdo Rafael Delgado. ¿Por Piovi o por Escobar?, sería la pregunta. Aunque una tercera hipótesis sería que arranque sentado al lado del "Barba" en el banco de suplentes. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

Ediciones Anteriores | Edición Impresa