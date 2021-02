https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 24.02.2021 - Última actualización - 11:21

11:14

La empresa lo anunció a través de una cadena de mails que le hizo llegar a sus inscriptos. Con una promoción que ofrece descuentos de hasta 500 pesos de descuento en el primer viaje, la aplicación arribó por tercera vez a la ciudad

¿Se adaptará a las normas? Ya es oficial, Uber comenzó a operar en Rosario desde este miércoles La empresa lo anunció a través de una cadena de mails que le hizo llegar a sus inscriptos. Con una promoción que ofrece descuentos de hasta 500 pesos de descuento en el primer viaje, la aplicación arribó por tercera vez a la ciudad La empresa lo anunció a través de una cadena de mails que le hizo llegar a sus inscriptos. Con una promoción que ofrece descuentos de hasta 500 pesos de descuento en el primer viaje, la aplicación arribó por tercera vez a la ciudad

Ignacio Pellizzón

Finalmente, la aplicación Uber desembarcó en Rosario comenzó a operar desde este mismo miércoles. La compañía oficializó su llegada a través de un correo electrónico que le hizo llegar a todos sus inscriptos. Después de tanto anuncio, sobre todo en redes sociales, la app multinacional ya llegó a la ciudad. El interrogante, sin embargo, sigue latente: ¿Se adaptará a las normativas municipales?

“La app de Uber ya está disponible para Rosario”, así se presenta en el asunto del mail como bienvenida. “¡Rosario se despierta con buenas noticias! Ahora podés moverte con más seguridad mediante la app de Uber, y para celebrarlo ¡disfrutá $500 OFF en tu primer viaje!”, sigue en el cuerpo del correo la presentación de la app.

También, recuerda que la promoción es válida para los primeros 2 mil viajes realizados a través de la aplicación Uber desde el 24 de febrero de 2021 hasta el 31 de marzo de 2021 en la ciudad de Rosario. “Los códigos promocionales tienen un tope de 500 ARS y pueden ser utilizados solamente una vez. Los códigos promocionales son personales e intransferibles, no acumulables ni canjeables por efectivo”, informaron desde la compañía en el mail.

La compañía además ofrece Uber Essential, para trabajadores esenciales, y Uber Medics, movilidad para personal de salud, los cuales comenzaron a estar disponibles desde este miércoles también. La plataforma destacó que todos los viajes que se hagan mediante estos servicios cuentan con cobertura de seguros de Accidentes Personales y Responsabilidad Civil.

“Además, disponen de las funciones del centro de seguridad de Uber como acceso directo al 911 y compartir viaje con contactos de confianza, entre otras”, se agregó. De acuerdo al comunicado corporativo, ya son más de 117 mil las personas que descargaron la app para viajar en la ciudad, y más de 17 mil los que se anotaron para manejar.

“A través de Uber Medics, accederán a un 10% de beneficio promocional sobre los precios de referencia en todos los viajes realizados con la aplicación, desde y hacia hospitales, clínicas y centros de salud de la ciudad y alrededores”, se informó.

A su vez, los viajes contarán con las funciones de seguridad recientemente implementadas para la Argentina, como grabación de audio encriptada, y anonimización de llamadas para proteger los datos de quienes usan la plataforma. A su vez, estarán disponibles las tecnologías Ridecheck, para detectar paradas inesperadas o anticipadas a través del GPS, y PIN, un código de cuatro dígitos que permite confirmar el viaje correcto entre usuarios y socios conductores.

La historia de Uber en Rosario

Por tercera vez, la firma intenta arriba a la ciudad. Ya lo había requerido en 2017 y 2019, pero la falta de adecuación a las normativas vigentes, que rigen para taxis y remises, generó el repudio de varios sectores que ofrecen el mismo servicio y por parte del propio municipio.

Con una oferta económica concreta para atraer choferes, Uber propone un sueldo de 19.500 pesos para los primeros cien viajes. Se trata de una oferta para nada despreciable, habida cuenta de que el propio titular del Sindicato de Peones de Taxis de Rosario, Horacio Yanotti, afirmó a Mirador Provincial, en una nota reciente, que un sueldo promedio de un taxista "no supera los 30 mil pesos".

"No creo que funcione en la ciudad, porque esto no es como Buenos Aires, que tiene otro poder adquisitivo. Acá el 33% de la población vive en villas de emergencia, con lo cual no vemos que pueda trabajar como en otras grandes ciudades", agregó.

Más preocupante es la mirada del referente de la Cámara de Titulares de Licencias de Taxis de Rosario (Catiltar), Marcelo Díaz, quien afirmó a Mirador Provincial: "Estamos en estado de alerta". El taxista entiende que la discusión ya está saldada y que en dos oportunidades se "tuvieron que ir", porque no respetaron "las leyes que nos rigen a todos por igual".

Con publicidad en redes sociales, la firma estadounidense comenzó su campaña de marketing. Según diversas fuentes consultadas, se estima que la compañía podría comenzar a trabajar en marzo. Sin embargo, desde la Municipalidad, al advertir la presunta llegada de la app, remarcaron que si no se adapta a las reglas del juego local "será sancionada".

"Se aclara que de ningún modo se permitirá el funcionamiento de empresas que violan la normativa vigente", avisaron desde el Palacio de los Leones, y señalaron además que hasta el momento no se realizó ninguna reunión con representantes de la firma.

Desde el Concejo rosarino, principal espacio de discusión sobre la regulación de este tipo de aplicaciones, todavía no salieron a declarar nada al respecto. No obstante, la actual presidenta del Palacio Vasallo, María Eugenia Schmuck, fue la primera en presentar un proyecto en 2018 para contemplar el funcionamiento de "plataformas colaborativas y electrónicas de transporte y movilidad" -como Uber- en la ciudad, algo que le valió un sinnúmero de críticas para finalmente quedar estancada la iniciativa.

En Rosario se intentó de todo. Pero todo fracasó. Desde publicidad expuesta, encubierta, captación de choferes de manera clandestina, intento de regularla en el Concejo, debate mediático, callejero, esfuerzos por convencer a la intendenta Mónica Fein, editoriales en diarios y radios, y más, mucho más. Nada funcionó. Rosario es un caso frustrado para Uber.

Distintas fuentes consultadas por Mirador Provincial sobre los motivos por los cuales la app no logra hacer pie en la ciudad indican que siempre la firma se encontró con resistencia de los municipios, sindicatos de taxis, de los sindicatos de remises, privados y demás. En particular, la gran discusión siempre se centró en si Uber funciona como una empresa de transporte o si funciona como una intermediaria entre las dos puntas, es decir, entre el que ofrece el servicio y el que desea tomarlo y hacer uso de este.

Una discusión jurídica que siempre se da (comentaron las fuentes que prefirieron su anonimato) es si Uber necesita o no una regulación previa, cómo se compagina con el resto de los servicios de transporte vigentes. Otra discusión es si son o no empleados de Uber los conductores. Lo mismo si se toma el caso con cualquier otra aplicación. La Justicia va tomando resoluciones en otros países, pero en Rosario, por el momento, no.