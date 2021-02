Asamblea: ¿Unión pone "límite" de socios?

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La Asamblea Ordinaria para aprobar la Memoria y Balance del ejercicio pasado está a la espera de la confirmación de una fecha por parte del club. Mientras tanto, surgieron algunos rumores que generan polémica.

Por ahora, de manera oficial, no hay ninguna información concreta ni de parte del Club Atlético Unión ni de parte de la Municipalidad de Santa Fe respecto de la Asamblea Ordinaria de socios que debe activar la entidad de la Avenida López y Planes para aprobar (o no) su Memoria y Balance del último ejercicio. Como dato de color, va de ejemplo: Colón ya la hizo, fue al aire libre en su estadio y con más de 500 socios presentes, más allá del final escandaloso.

En lo que parece ser un nuevo tironeo entre el oficialismo de Luis Spahn y los sectores de la oposición (recordar que hay tres Agrupaciones de activa participación en la vida del club), se dejó entrever que "Unión llevó una nota pidiendo que la asamblea tenga un máximo de 364 socios presentes".

Los dirigentes del Tate, consultados formalmente por El Litoral, lo desmintieron por completo: "Es totalmente falso, no se de dónde inventaron eso. No se puede poner límites. Por ahora no está la fecha de la Asamblea de socios en Unión".

En cuanto a la Municipalidad, los responsables consultados por el diario de Santa Fe nunca respondieron los llamados de los periodistas de El Litoral. Lo que sorprende, claramente, es porqué tanta diferencia entre un club y el otro.

Mucho más cuando el propio Spahn mostró hace muy poco, en rueda de prensa, los números extraordinarios de un Balance que se instala como el mejor de los últimos años en la historia de Unión por el superávit millonario que fue presentado: casi 200 millones de pesos a favor y el inicio de un ambicioso plan de obras en el estadio 15 de Abril (se termina la tribuna) y en la misma sede social sobre López y Planes.