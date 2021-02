https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 24.02.2021 - Última actualización - 16:54

16:47

El delantero de River, uno de los mejores jugadores del fútbol argentino, habló de su presente en el Millonario

River Plate "Me tuve que adaptar al estilo de Gallardo", afirmó Matías Suárez El delantero de River, uno de los mejores jugadores del fútbol argentino, habló de su presente en el Millonario El delantero de River, uno de los mejores jugadores del fútbol argentino, habló de su presente en el Millonario

El delantero de River Plate Matías Suárez reconoció este miércoles que tuvo que adaptarse "al estilo de (Marcelo) Gallardo", basado en un fútbol intenso en el que los atacantes son los primeros defensores cuando se pierde la pelota en el área rival.



"Me tuve que adaptar al estilo de Gallardo. Ahora lo tengo más definido, cuesta, pero uno trabaja para estar en el equipo. Antes me costaba correr defensores", se sinceró el delantero cordobés en diálogo con TyC Sports.



Suárez, una de las figuras de River, aseguró que en su llegada al club tuvo algo que ver Lucas Bernardi, quien era el entrenador de Belgrano de Córdoba cuando surgió el interés de Gallardo por él.



"Con Bernardi tuve una charla, me decía que tenía muchas cosas buenas, que si me entrenaba de otra forma podía dar más y le dije que me quería ir a River. Él fue importante para mi llegada a River (enero de 2019)", indicó el exBelgrano de Córdoba.



Suárez, quien extendió su contrato con el "Millonario" hasta diciembre de 2023, se refirió las derrotas en los últimos torneos que le negaron más títulos.

"Nos vienen doliendo muchos los últimos torneos, porque llegamos bien a las instancias finales y nos cuesta definirlo. Pero somos los primeros que queremos revertirlo para volver a ganar cosas con este club. El que más me dolió fue perder contra Flamengo en comparación con Palmeiras", indicó Suárez.

El exAnderlecht de Bélgica aseguró que todavía sueña con volver a vestir la camiseta del seleccionado argentino: "me ilusiono con volver a estar en la selección. Ojalá se vuelva a dar. Si me toca bien y sino estaré apoyando".

Con información de Télam