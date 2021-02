https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 24.02.2021

16:58

El arquero de River opinó sobre su presente futbolístico "En River estoy donde quiero estar", afirmó Franco Armani

El arquero de River Plate Franco Armani afirmó este miércoles que está a gusto en el club de Núñez, que no piensa irse en lo inmediato y opinó sobre su presente futbolístico.



"Estoy muy cómodo acá, muy contento. Estoy donde quiero estar. Quiero seguir ganando cosas en River. Además, seis meses buenos en River me dieron la oportunidad de jugar un Mundial", indicó Armani en diálogo con ESPN.



Armani, que extendió su vínculo con River hasta el 30 de junio de 2023, descartó así cualquier rumor sobre su partida en un futuro inmediato.



El arquero del seleccionado argentino dio su punto de vista consultado por su actual nivel: "No pienso que estoy en un mal momento. Me tocó tomar malas decisiones en partidos decisivos, pero tengo en mi cabeza seguir trabajando de la misma manera".



Armani hizo hincapié en las fallas ante Palmeiras de Brasil (0-3 en la ida de semifinales de la última Copa Libertadores) y ante Independiente (0-2 en la última fecha de fase final por la Copa Diego Maradona).



"Estoy en el arco de River y si cometo un error se hablará toda la semana, eso ya lo sé. Los errores me tocaron en momentos decisivos. Contra Palmeiras e Independiente tomé malas decisiones, pero no estoy en un mal momento; esos errores ya pasaron", indicó el ex Atlético Nacional de Colombia.



Por último, el arquero de River se refirió a Marcelo Gallardo: "No me imagino un River sin Gallardo. No sería lo mismo por todo lo que significa él como entrenador y como persona. Y también por todo lo que ha conseguido. Además, en este momento no tiene la intención de irse del club".

