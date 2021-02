https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 24.02.2021

Jujuy: un colectivero retuvo e intentó abusar de una pasajera

Una joven denunció que el chofer de una empresa de colectivos urbanos, quiso abusar de ella, manteniéndola dentro de la unidad de transporte contra su voluntad.

El hecho, según el relato de la mujer, sucedió durante la noche del martes, cuando tomó una línea de transporte hasta la localidad de León donde ella reside. Al notar que ya no habían pasajeros dentro de la unidad e intentar descender en su parada, el chofer habría hecho caso omiso al pedido de detener la marcha, continuando hasta las márgenes del río León.

Según el relato de la mujer, el conductor paro el colectivo, apagó las luces, se levantó de su asiento, se le acercó y le arrinconó diciéndole “estás perdida”, “querés hacer cositas, no querés jugar conmigo un ratito, unos cinco minutos nada más, nadie se enterará de esto y si no, no te voy a dejar salir”.

La mujer, logró acercarse al frente de la unidad para poder accionar una de las puertas de salida y escapar del lugar.

Tras esto, radicó la denuncia en la Seccional 54 de la localidad.