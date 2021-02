https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Juegos Olímpicos Tokio 2020

La vacuna no será obligatoria para los atletas en los Juegos Olímpicos de Tokio

Lo precisó la ministra de Deportes de Japón, Tamayo Marukawa. No obstante, la Agencia Mundial Antidoping exhortó a los deportistas a vacunarse antes de viajar a las Olimpíadas.

La vacuna contra el coronavirus "no será obligatoria" para los atletas que participen en los Juegos Olímpicos Tokio 2020, dijo este miércoles la ministra de Deportes de Japón, Tamayo Marukawa.

La declaración está en línea con los anuncios previos de las autoridades japonesas, pero se contrapone con lo expresado por la Agencia Mundial Antidoping (WADA), que exhortó a los deportistas a vacunarse antes de viajar a Tokio. Tenés que leer Tokio 2020: una mujer estaría al frente del comité organizador de los Juegos Olímpicos

"Adoptaremos las medidas adecuadas para que los Juegos se desarrollen con absoluta seguridad sin necesidad de que resulte obligatorio vacunarse", reiteró Marukawa en declaraciones que reprodujo la agencia italiana de noticias ANSA.

El gobierno de Tokio adoptó la misma postura que la ministra de Deportes pese a la incertidumbre que impera en el país en tiempos de pandemia y en el marco de una campaña de vacunación que se inició el 17 de febrero y avanza a paso lento. Los Juegos Olímpicos de Tokio debían desarrollarse el año pasado, pero la pandemia de Covid-19 obligó a reprogramarlos. Con información de Télam

