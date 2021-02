https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 24.02.2021

"Cuando llegué, vi que había mucha gente alrededor y entendí que era alguien importante". Sin embargo, Romano no lo conocía.

Hace 40 años Miguel Romano, el hombre que cambió el peinado de Freddie Mercury sin conocerlo

Entre sus manos tuvo -literalmente- las cabezas de algunas de las personalidades más importantes del país: Evita, María Estela Martínez de Perón, Amalita Fortabat, Ernestina Herrera de Noble, Susana Giménez, Mirtha Legrand. Sin embargo, una de las figuras que más impacto ha tenido en su carrera fue un hombre de 34 años, famoso en todo el planeta pero al que él no conocía.



"Me llamaron directamente del Sheraton y me mandaron un auto con chofer." Así de sencilla empieza la historia del peinador (no coiffeur, ni estilista) Miguel Romano con Freddie Mercury, a quien le hizo el corte de pelo que el líder de Queen utilizaría durante más de diez años y hasta el día de su muerte.



Tras arribar a la Argentina para realizar cinco recitales, el cantante quería un retoque en su cabeza y solicitó un profesional en la materia. Las autoridades del prestigioso hotel del barrio porteño de Retiro no dudaron y convocaron a Romano, que no sabía quién era el cliente.



"Cuando llegué, vi que había mucha gente alrededor y entendí que era alguien importante. A la noche, cuando llamé a mi hija, Paola, que estaba en Miami, me contó y ahí supe quién era", contó el peluquero, quien reconoce que a lo largo de su vida ha pasado varias veces por esas situaciones en las que no supo a quién estaba peinando.



El histórico peinador de la diva Susana Giménez recordó su vínculo con Freddie Mercury, algo que hasta el día de hoy es motivo de consulta para allegados y no tanto: "Tuve otras figuras, como Sophia Loren, pero no fue como esto".





​Miguel Romano fue tres días seguidos a cortar y peinar al británico, con quien "iba viendo cómo quedaba" el look. "No fue un pelo fácil de cortar, porque tenía una melena larga, de rulos, todo hasta los hombros", afirmó, aunque en las imágenes de aquellas sesiones de peluquería se ve que el peinado ya había dejado de ser el largo de los primeros años de Queen.



"Fui como un peinador estrella para él, pero yo me creía y me creo un peinador común. Nunca me mandé la parte de ser famoso. Lo que más disfruto es el lugar en el que me ponen mis pares", manifestó el `artista´ del pelo.



De aquel hombre de dientes prominentes, Romano, que asistió a uno de los recitales invitados por los asistentes de la banda, conserva en su memoria el hecho de que era "un encanto, un amor de gente, muy simpático, muy cariñoso, pero también era muy tímido".



"Recuerdo sobre todo la dulzura y la amabilidad. Él no decía casi nada. Yo fui con mi asistente y mi traductora", agregó.



Algo que llamó la atención es que el baterista de la banda, Roger Taylor, iba recogiendo los mechones del oscuro pelo del nacido en la isla de Zanzíbar. "Nunca supe para qué los quería. Ni pregunté, tampoco".



Cuarenta años después de aquel cliente famoso pero desconocido para él, el peluquero argenitno dejó un poco de lado las luces de la televisión y dedica gran parte de sus jornadas laborales a "reconstruir" los peinados de mujeres con cáncer que se someten a quimioterapia, aunque conserva algunas de sus más destacadas clientas, como la diva Susana Giménez.