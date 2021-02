El Instituto de Estudios Superiores de Santa Fe firmó un convenio con el Instituto Universitario River Plate

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Luis Coudannes, coordinador de la carrera de Periodismo Integral y Deportivo del IES, dio a conocer el convenio y sus beneficios.

El Instituto de Estudios Superiores de Santa Fe (IES) pone en marcha su convenio con el Instituto Universitario River Plate (IURP) firmado a fines de 2019, con el objetivo de ofrecer a sus alumnos y egresados una licenciatura para complementar sus estudios cursados en la institución santafesina.

El Instituto de Estudios Superiores de Santa Fe (IES) pone en marcha su convenio con el Instituto Universitario River Plate (IURP) firmado a fines de 2019, con el objetivo de ofrecer a sus alumnos y egresados una licenciatura para complementar sus estudios cursados en la institución santafesina.



Luis César Coudannes, coordinador de la carrera de Periodismo Integral y Deportivo del IES, comentó a El Litoral el fin por el cual se firmó el convenio con el instituto bonaerense, la modalidad de las licenciaturas y cuáles son las opciones de títulos de grado disponibles hasta el momento. “En esta primera etapa hay tres ciclos de licenciatura, el de Periodismo Deportivo, el de Administración del Deporte y el de Marketing Deportivo. Esto dentro de la dirección de Administración y Deporte”.







Aclaró, que se pudo articular la carrera en Periodismo Integral y Deportivo dictada en el IES con el Ciclo de Complementación Curricular en Periodismo Deportivo, es decir, la Licenciatura en Periodismo Deportivo. “Esto posibilita que los alumnos puedan terminar en 3 cuatrimestres (48 semanas) una licenciatura luego de haber hecho una tecnicatura de 3 años bastante abultada en cuanto a contenidos y horas”. Remarcó que es una posibilidad muy importante para alumnos y egresados para su formación, capacitación e inserción en el mundo laboral. “El título de grado les permitirá ejercer la docencia en nivel universitario por ejemplo” comentó Luis Coudannes.



Además, afirmó que hace pocos días atrás, el rector del IES, Juan Manuel Cozzi, pudo confirmar que a partir de este año, más precisamente a partir del 31 de marzo, las licenciaturas en el Instituto Universitario River Plate podrán cursarse a distancia y no será necesario que los alumnos viajen a Capital Federal. No solo no pudo ponerse en marcha el año pasado el ciclo de complementaciones curriculares dado a que eran presenciales sino que “no se pudo lograr tampoco la cooperación, el intercambio de docentes y alumnos y una serie de actividades que teníamos previstas y esperamos poder concretarlas este año” cerró el Coordinador.



También durante la entrevista remarcó que el IURP, casa de estudios del Club Atlético River Plate ubicada en Capital Federal, “tiene una amplia oferta educativa desde los niveles iniciales, primario y secundario y nivel superior”.