Paul McCartney repasa su vida en un libro a través de 154 canciones

El músico británico Paul McCartney anunció este miércoles en sus redes sociales el lanzamiento de un libro en el que, por medio de 154 canciones, repasa su prolífica vida.

"Lo único que siempre me las he arreglado para hacer, ya sea en casa o de viaje, es escribir nuevas canciones", escribió el ex-Beatle para acompañar el anuncio del libro que saldrá en noviembre.

"The one thing I’ve always managed to do, whether at home or on the road, is to write new songs" - Paul



In this extraordinary book, Paul recounts his life and art through the prism of 154 songs. The book is out November 2nd.