Schwartzman sale a escena en el Córdoba Open y Nalbandian hace su debut como entrenador

Miércoles 24.02.2021 - Última actualización - 19:53

19:34

La jornada del Córdoba Open tendrá el debut oficial del exjugador David Nalbandian como entrenador

El tenista bonaerense Diego Schwartzman, noveno en el ranking mundial y primer preclasificado, se presentará este jueves a partir de las 18.30 en el Córdoba Open ante el italiano Marco Cechinatto (87), jornada que tendrá el debut oficial del exjugador David Nalbandian como entrenador, a cargo de la conducción del serbio Miomir Kecmanovic.

La programación completa de la jornada en el certamen es la siguiente:

Cancha Central, a las 14.30:



Thiago Monteiro (Brasil) vs. Roberto Carballes Baena (España).



A continuación:



Juan Manuel Cerúndolo (Argentina) vs. Miomir Kecmanovic (Serbia).



A las 18.30:



Diego Schwazrtaman (Argentina) vs. Marco Cechinatto (Italia).



A continuación:



Tomás Etcheverry (Argentina) vs. Albert Ramos-Viñolas (España).



El Córdoba Open consagró campeones a Juan Ignacio Londero, nacido en Jesús María, en la edición de 2019 y en 2020 el chileno Cristian Garín.



La actual edición del certamen repartirá 250 puntos para el ganador, 150 para el finalista, 90 para los semifinalistas, 45 para los cuartofinalistas y 20 para los que alcancen los octavos de final.





En cuando al dinero a repartir, en total en premios será de 325.270 dólares, casi la mitad de la edición pasada.



Los partidos se juegan todos en el predio aledaño al estadio Mario Alberto Kempes, que en esta oportunidad tiene reducida las tribunas, ya que no podrá asistir público y los pocos lugares disponibles son para los miembros de los staff que acompañan a los jugadores, debido a la pandemia de coronavirus.

Con información de Télam