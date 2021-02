Línea directa

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Llegan cartas

VALORES Y RESPONSABILIDADES

Dr. Claudio E. Gershanik

Argentina está transitando un momento de suma gravedad institucional que pone a prueba los valores fundamentales de la Sociedad.

Como Grupo de Ciudadanos Moderados preocupados por la salud de todos los argentinos, exigimos una investigación judicial con la aclaración de las responsabilidades penales, administrativas y políticas sobre el destino dado a la totalidad de las vacunas para tratar COVID 19, adquiridas por el Gobierno Nacional y destinadas a la aplicación en los ámbitos nacional, provinciales y municipales.

No se trata solo de esclarecer el manejo de los Fondos Públicos, pues hay vidas en juego, entre ellas las de miles de personas que se exponen diariamente para superar la pandemia protegiendo la vida de los argentinos.

Reclamamos una actitud a la altura de las circunstancias con la separación inmediata de sus cargos a aquellos funcionarios de carrera y políticos sospechados por el uso preferencial de las vacunas.

No basta con las declaraciones y desmentidas. Tampoco con procesos kafkianos que nunca resuelven nada

La justicia debe llegar en tiempo y forma o no es justicia.

****

Yuyos, ratas y ¿dengue?

VECINA ANGUSTIADA

"Las reiteradas denuncias telefónicas a la Municipalidad sobre el estado de abandono de una casa de dos plantas ubicada en Pavón aproximadamente al 240 (la casa no tiene número) no dieron resultado. Los yuyos que obligan a los que caminan por la vereda a bajar a la calle, con el peligro de ser atropellados por los ómnibus y autos que circulan, las ratas que se ven a simple vista y los posibles reservorios de agua de la propiedad, albergue seguro del mosquito del dengue, parecen no importar a las autoridades. Nos preguntamos: ¿No será que el dueño es uno de los tantos privilegiados de nuestro país, amigo del poder?".

****

Pensar

ALFREDO SALOMÓN

"Quiero expresar mi total desacuerdo sobre lo referido en forma cuasi despectiva sobre el pensar que poseemos los seres humanos. Sr. Ercilio ¡no se puede vivir sin pensar! Alguien dijo 'pienso luego existo'. Pensar proviene del latín pensare, que significa imaginar, discurrir, considerar, reflexionar, examinar con cuidado, intentar obrar algo, creer, juzgar… pensar mal es ser mal pensado. Sin pensar es algo inesperadamente como acertar. Entonces, ubiquémonos con lo que decimos. Muchísimas gracias".

****

Tramitar el DNI, misión imposible

ROSA GARCIA

"Mi pregunta es: ¿no hay manera de que alguien acelere los trámites para gestionar el Documento Nacional de Identidad? Porque estoy sacando turno para familiares que no pueden estar con el teléfono permanentemente, y resulta que consigo turno recién para junio. ¡Dentro de cuatro meses! Ese era el único cuadrito habilitado, y cuando llego a los horarios no había más opciones. ¡Habilitan de a un día y hay nueve horarios por día! Es realmente vergonzoso. Mi nieto cumple un año el mes que viene y todavía no tiene DNI. A un familiar le robaron el documento y no tiene DNI. Y no hay posibilidad de sacar turno. Es imposible si dan 9 turnos por día. Le pido a las autoridades competentes que solucionen este problema. Casi todo el país funciona de manera casi normal y nosotros aún nos encontramos oficinas que atienden a la gente como si fueran paquidermos. Muchas gracias".