Analía Franchín dijo que los integrantes de MasterChef Celebrity 2 "son del montón"

Miércoles 24.02.2021

La finalista de la primera temporada del reality opinó sobre "la segunda camada" y hasta vaticinó quién ganará el certámen

El lunes 22 de febrero llegó a la pantalla de Telefe la segunda temporada de MasterChef Celebrity, que durante el 2020 batió récords de audiencia. Analía Franchín, quien fue finalista del primer envío, opinó sobre cómo ve a la nueva camada de famosos en el ciclo de cocina y los destrozó.

Franchín opinó categórica sobre el nuevo grupo de figuras que llenaron las cocinas del programa que conduce Santiago del Moro."Hacer un mejor show de lo que fue va a ser imposible, porque nosotros éramos únicos", aseguró la periodista.

"Hay famosos que entran sabiendo que el programa fue un éxito rotundo y se creen que los convocaron porque son personas importantes, y son uno más del montón", disparó picante y sin filtro la participante que llegó al tramo final durante la edición pasada y perdió en la última instancia con Claudia Villafañe.

"Lo bueno es que el jurado te baja de un hondazo. Después hay otro que amenazó con irse, se ponen muy nerviosos, el ego hay que sacárselo para ponerse el delantal de la cocina y demostrar que sos un buen jugador", continuó Franchín sin darle ni un voto de confianza a sus colegas.

La expanelista de Intrusos reveló cómo vivió el comienzo de la segunda temporada de MasterChef y aseguró que lo hizo "con nostalgia". Además, opinó que el nuevo grupo es "muy tranquilo".

"Pero porque son la segunda camada", justificó Analía, y añadió sin medias tintas: "Se van a tener que bancar las devoluciones. Me choca un poco que digan que no cocinan nada, no vas a ganar un reality así. Daniel (Aráoz) me encantó y descubrí un Alex (Caniggia) que no conocía, le da mucho color al programa. No me va la gente que se cree más que otro, creo que se equivocaron de programa", declaró Analía, que también sostuvo que su candidata a ganar es Sol Pérez.