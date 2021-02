Millonarios le realizó un nuevo estudio a Román y los resultados no coinciden con el de Boca

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Los nuevos estudios alejan el diagnóstico de la “miocardiopatía hipertrófica” que había señalado el equipo médico del Xeneize.

Luego de que Boca y Millonarios anunciaran que el pase de Felipe Román se cayó debido a que no superó la revisión médica con el Xeneize, el elenco colombiano le hizo nuevos estudios al futbolista de 25 años y los mismos no coincidieron con el primer diagnóstico.

Luego de que Boca y Millonarios anunciaran que el pase de Felipe Román se cayó debido a que no superó la revisión médica con el Xeneize, el elenco colombiano le hizo nuevos estudios al futbolista de 25 años y los mismos no coincidieron con el primer diagnóstico.

El comunicado que dio a conocer Millonarios a través de sus redes sociales señala que tras los “exámenes especializados de valoración médica cardiológica” realizados a Felipe Román “no se puede concluir un diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica” como sugirieron desde Argentina, sino que “el diagnóstico más probable es que se trate de un corazón de atleta”.

“No se cumplen otros criterios imagenológicos igualmente característicos, además que el paciente no ha tenido síntomas cardiovasculares de ningún tipo durante su desempeño deportivo, así como tampoco tiene antecedentes familiares de la enfermedad, ni de muerte súbita de causa no clara”, indicaron.

Asimismo, informaron que el defensor suspenderá la práctica deportiva de alto rendimiento por tres meses y continuarán con los exámenes genéticos en el exterior, “para encontrar mutaciones de secuencias del ADN... con exámenes adicionales cardiovasculares y físicos”, que les permitan “alcanzar una conclusión definitiva”.

El comunicado del club

“Millonarios FC informa que se le practicaron exámenes especializados de valoración médica cardiológica a nuestro jugador Andrés Felipe Román, que incluyen electrocardiograma, ecocardiograma y cardioresonancia, en la Fundación Clínica Shaio.

El concepto de la Junta Médica de Especialistas informó que con los resultados de los exámenes no se puede concluir un diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica. Complementó que “no se cumplen otros criterios imagenológicos igualmente característicos, además que el paciente no ha tenido síntomas cardiovasculares de ningún tipo durante su desempeño deportivo, así como tampoco tiene antecedentes familiares de la enfermedad, ni de muerte súbita de causa no clara”.

Los exámenes tomados el pasado lunes concluyen que “el diagnóstico más probable es que se trate de un corazón de atleta”.

Se realizarán exámenes genéticos en laboratorios especializados en el exterior, para encontrar mutaciones de secuencias del ADN, que sumados a la consideración de los especialistas de suspender el ejercicio de alto rendimiento por 3 meses (desacondicionamiento controlado) y con exámenes adicionales cardiovasculares y físicos, se permita alcanzar una conclusión definitiva.

Millonarios FC, siguiendo las prácticas y protocolos de su DCARF (Departamento de Ciencias Aplicadas al Rendimiento en el Fútbol) hará el acompañamiento integral multidisciplinario durante este proceso.

Esta es la información autorizada por el jugador para su manejo público.

Atentamente, Millonarios FC”.

El pasado 18 de febrero, Andrés Felipe Román estuvo a punto de convertirse en el segundo refuerzo de Boca, tras la llegada de Maros Rojo. Sin embargo, los estudios previos a la firma del contrato no llegaron a buen puerto. El defensor iba a firmar con el xeneize por tres temporadas tras la compra del 80% del pase en 2 millones de dólares.