Conmoción por la muerte del padre de los arqueros brasileños Alisson y Muriel Becker

El cuerpo de José Becker, de 57 años, fue encontrado cerca de una represa sin vida, donde horas antes se había dirigido para nadar.

Conmoción en Brasil tras la muerte del padre de los arqueros Alisson y Muriel Becker. El hombre fue encontrado muerto cerca de una represa en la ciudad de Lavras do Sul, en Río Grande do Sul a 320km de Porto Alegre.

José Becker, de 57 años, había desaparecido alrededor de las cinco de la tarde del miércoles. La última vez que fue visto se había zambullido al agua, pero nunca más regreso. De inmediato, comenzó el operativo de búsqueda y cerca de la medianoche, a las 23 hora de Brasilia, un oficial del Departamento de Bomberos local halló su cuerpo sin vida.

El lugar es conocido como Rincão do Inferno y era frecuentado por José Becker, según indicó el diario Lance. Hasta allí se dirigió para bucear el padre de los arqueros, pero no pudo regresar a la superficie. La búsqueda estuvo a cargo del Departamento de Bomberos de la ciudad de Caçapava do Sul, responsable del área del incidente, precisó el periódico brasileño.

Alisson Becker es el actual arquero de Liverpool de Inglaterra, mientras que Muriel Becker defiende los tres palos del Fluminense de Brasil. Desde el entorno familiar de José Becker confirmaron la triste noticia y pidieron privacidad en este difícil momento.

Más tarde, el club Fluminense compartió un mensaje a través de sus redes sociales. “El Fluminense Football Club lamenta profundamente el fallecimiento de José Agostinho Becker, padre de los porteros Muriel y Alisson. Deseamos a todos los amigos y familiares toda la fuerza”, fue la publicación del elenco brasileño.

O Fluminense Football Club lamenta profundamente o falecimento de José Agostinho Becker, pai dos goleiros Muriel e Alisson. Desejamos toda a força aos amigos e familiares. — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) February 25, 2021