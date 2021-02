Emma Watson se aleja temporalmente de la actuación

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El publicista de la estrella de Harry Potter confirmó que su carrera se encuentra "inactiva" y que ella "no está asumiendo nuevos compromisos". La actriz sale desde hace 18 meses con el empresario Leo Robinton.

Se ha hecho viral en redes sociales que al actriz inglesa, Emma Watson, anunció su retirada del mundo de la actuación con el objetivo de vivir una vida más tranquila.

De acuerdo con el medio británico, Daily Mail, Watson decidió dar una paso atrás en su carrera como actriz para tener una vida mucho más discreta, aparentemente para pasar tiempo con su prometido, Leo Robbinton, que según la información que se tiene ha logrado hacer una pequeña fortuna vendiendo cannabis de manera legal en Los Ángeles.

Según los rumores, Emma Watson y Leo Robbinton han estado saliendo desde hace un año y medio y podrían estar comprometidos para casarse, aunque no se han dado mayores detalles al respecto.

“Emma ha pasado a la clandestinidad, se está asentando con Leo. Están escondidos. Tal vez quiera una familia”, dijo a una entrevista una fuente del medio inglés.

La joven actriz, famosa desde los 9 años por haber interpretado a Hermione Granger en la popular saga de Harry Potter, actualmente se encuentra en Los Ángeles con su pareja, según se ha visto en algunas fotos.

Watson no ha confirmado ni desmentido esta información, sin embargo no ha sido tan activa en redes sociales pues no ha publicado prácticamente nada desde hace varios meses.

La joven, además de actriz, es licenciada en letras inglesas en la Universidad de Brown, en Rhode Island, Estados Unidos y anunció que se matricularía en Oxford para continuar con estudios sobre literatura.

Watson nunca ha ocultado su interés en formarse académicamente y combinar esta tarea con sus actividades como actriz.

Además, ha sido embajadora de buena voluntad por parte de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, y ha participado activamente en movimientos de críticas al supremacismo blanco además de reivindicarse como feminista.