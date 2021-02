Mick Schumacher presenta el 4 de marzo el auto para su debut

El piloto alemán Mick Schumacher, hijo del séptuple campeón de la F1, Michael Schumacher, presentará el 4 de marzo el auto del equipo estadounidense Haas con el que debutará esta temporada en la máxima categoría del automovilismo internacional.



El coche con el que correrá Schumacher, que viene de coronarse campeón de la Fórmula 2, llevará la denominación VF-21, según precisó la escudería e informó la agencia de noticias DPA.

𝙁𝙤𝙪𝙧, 𝙏𝙝𝙧𝙚𝙚, 𝙏𝙬𝙤 𝙊𝙣𝙚 🗓 4.3.21



Next Thursday we’ll unveil our new VF-21 livery, exclusively online 💻#HaasF1 pic.twitter.com/JSO0zofxw6