Tras ser acusado de agresión sexual y tráfico de personas

Se suicidó el ex entrenador olímpico estadounidense John Geddert

El hombre afrontaba 24 cargos criminales y era cercano al ex médico Larry Nassar, quien está encarcelado por abusar sexualmente de decenas de gimnastas durante años

Este jueves agentes de Michigan hallaron muerto al ex entrenador de gimnasia estadounidense John Geddert, quien este mismo día había sido acusado de agresión sexual, tráfico de personas, conducta sexual criminal, crimen organizado y entre otros. El hombre trabajó durante varios años en el mismo gimnasio que el ex doctor Larry Nassar. “Mi oficina ha sido notificada de que el cuerpo fue encontrado esta tarde después de quitarse su propia vida”, dijo la fiscal estatal de Michigan, Dana Nessel, en un mensaje en su cuenta de Twitter. “Este es un trágico final para una trágica historia para todas las personas involucradas”, agregó. Geddert, entrenador del equipo de gimnasia femenina de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, habría cometidos los delitos en su club deportivo de Michigan, informaron este jueves autoridades judiciales del estado. El hombre de 63 años fue inculpado por abusos físicos, verbales y sexuales a una veintena de víctimas entre 2008 y 2018 en el club de gimnasia de su propiedad, donde trabajaba como médico Nassar, explicó temprano la fiscal del estado de Michigan, Dana Nessel. Tenés que leer El gobernador de Nueva York fue acusado ahora de abuso sexual por una exasistente Varias de las denunciantes, cuyos testimonios fueron claves para la encarcelación del doctor, habían culpado a John Geddert de obligarlas a pedir atención médica a Nassar. El entrenador fue entonces objeto de una investigación penal desde 2018 a raíz de la condena a su compañero. Poco después, anunció su retirada. “John Geddert utilizó la fuerza, el fraude y la coacción contra los jóvenes atletas que acudían a él para entrenar gimnasia para obtener beneficios económicos”, declaró la fiscal Nessel esta mañana al anunciar las acusaciones. “Las víctimas sufren trastornos alimentarios, que incluyen bulimia y anorexia, intentos de suicidio y autolesiones, acondicionamiento físico excesivo, ser forzadas repetidamente a actuar incluso cuando están heridas, abuso emocional extremo y abuso físico, incluida la agresión sexual. Muchas de estas víctimas aún padecen estas cicatrices de su comportamiento hasta el día de hoy“, sentenció. Entre las víctimas de este entrenador se destaca el caso de una niña menor de 16 años que fue penetrada en enero de 2012, según la denuncia revelada por el sitio de noticias NBC News. También se lo acusaba de mentirle a la Policía y negar haber tenido conocimiento de las agresiones sexuales cometidas por Nassar en su club, Twistars, ubicado cerca de Lansing (Michigan). Estaba previsto que Geddert compareciera ante el tribunal local en la tarde del jueves. Nassar, ex médico del equipo nacional de gimnasia, fue protagonista de uno de los mayores escándalos del deporte estadounidense al conocerse que abusó sexualmente de más de 200 atletas a lo largo de dos décadas, delitos por los que fue condenado en 2018 a entre 40 y 125 años de prisión. A raíz de la investigación contra él, la federación estadounidense (USA Gymnastics) suspendió en 2018 a Geddert, quien inmediatamente anunció su retiro y negó tener conocimiento de los delitos del médico. Sin embargo, durante las audiencias del juicio de Nassar, en las que unas 200 mujeres, adolescentes y familiares de víctimas presentaron sus impactantes relatos personales, gimnastas de Twistars denunciaron haber soportado abusos físicos y verbales por parte de Geddert. Amy Preston, madre de una víctima, detalló en el tribunal que su hija fue víctima de abuso emocional por parte de Geddert y que esta situación fue explotada por Nassar para ganar confianza con la joven gimnasta. “John Geddert se comportaba tan brutalmente como se dice, y Larry era tan amable, una combinación que resultó ser muy tóxica y letal”, describió en aquel entonces. Geddert también estaba acusado de hacer declaraciones falsas o engañosas a las autoridades que investigaban a Nassar, al negar su conocimiento de los delitos. La fiscalía subrayó que ese era el único cargo contra Geddert específicamente vinculado a Nassar y que, por lo demás, “los delitos que se le imputan al señor Geddert son propios”. Tenés que leer La atleta Simone Biles demandó al Comité Olímpico por los abusos sexuales de Larry Nassar Tras la sentencia de Nassar, la federación de gimnasia estadounidense ofreció un plan de indemnizaciones por un monto total de 215 millones de dólares que fue criticado por algunas de las víctimas, entre ellas Simone Biles y la también medallista olímpica Aly Raisman, que reclamaron una investigación independiente para determinar si hubo otros responsables de permitir los abusos. Estos casos no fueron los únicos escándalos alrededor del exitoso equipo de gimnasia estadounidense. En abril de 2020, la ex entrenadora Maggie Haney fue suspendida durante ocho años por abusos verbales y maltratos a atletas, a quienes llegaba a obligar que se entrenaran aunque sufrieran lesiones.