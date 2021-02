Línea directa

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Aclaración

UNA LECTORA

"Me comunico para aclarar un error que considero importante. En el diario del martes 16 de febrero, en la página 16, dice: 'Brasil pedirá uso de emergencia de spray nasal israelita'. Quiero aclarar que los oriundos de Israel son israelíes y lo que producen en Israel, es israelí. Israelitas se denomina a las personas de origen judío que nacen en cualquier lugar del mundo. Les agradezco que tengan en cuenta esta distinción que para mí es importante".

Cables robados

ENRIQUETA GONZÁLEZ

"Me he enterado que lograron recuperar los cables telefónicos que habían robado. Pero nosotros seguimos sin teléfono desde hace un mes y medio. Eso sí, ya me llegó la cuenta. No me importa pagar la cuenta, lo que yo quiero es que me vuelvan a conectar el teléfono. Muchas gracias".

Teléfono para Telecom

ALBERTO CARLETTI

"Los vecinos de barrio Candioti seguimos reclamando la conexión telefónica y de Internet en varias manzanas del barrio. Seguimos reclamando por un problema que afecta a casi un centenar de vecinos. Espero que nos digan cómo van a proceder porque hace muchos días nos vemos perjudicados. Muchas gracias".

Agradecimiento

ROSANA MURÚA

"Quiero agradecer al personal del Sanatorio Diagnóstico y del Español por la atención que le dieron a mi mamá. Fueron muy amables y humanos con ella. Muchas gracias por publicar el mensaje".

Sin conexión

VECINOS DE CALLE AVELLANEDA AL 3500

"Nos encontramos sin teléfono e Internet desde el día 10 de febrero. Esperamos que nos restituyan el servicio a la brevedad. Gracias por publicar este mensaje".

Fauna autóctona

ROBERTO CASABIANCA

"Le pido al intendente Jatón, que así como colocó carteles con la expresión 'Bosque Nativo' para no limpiar de malezas en las playas de la ciudad, coloque otros que digan 'Fauna autóctona' para no fumigar por los mosquitos".

Inseguridad

VECINO DE RINCÓN

"Estimados, este tema es recurrente, me han robado en la casa de Rincón (calle Cjón Vergara al 1700, al Este de la ruta 1, km 7). ¿Hasta cuándo debemos soportar esta situación? ¿Las autoridades hacen algo? ¿Cómo debemos actuar? Realmente no sé qué hacer. Gracias por este espacio".

Libertad responsable

MARGARITA

"El martes a la tarde salí a caminar un rato por el barrio sur, por Francia hacia el norte. Desde hace unos años no vivo en la ciudad de Santa Fe y vine a visitar a mis afectos. La tarde estaba calurosa, pero corría una brisa que invitaba a recorrer el barrio. Disfruté caminar bajo la sombra de los añosos árboles, altos y majestuosos. De ellos brotaba el canto de los pájaros, que invitaba a disfrutar del entorno y el sonido. Lástima que este momento de recreación se veía continuamente interrumpido ya que mi atención se posaba en los transeúntes que iban sin barbijo -y a quienes tenía que esquivar- y en la cantidad de excremento de perro que estaba sembrado por todas las veredas. Terminé más concentrada en sortear a los que no respetan a sus vecinos porque no llevan barbijo y en evitar los 'regalitos' que dejan los perros. Es una pena que los dueños de los perros no puedan aprender a llevar una bolsita y levantar lo que su animal naturalmente hace. Proteger a la madre, la abuela o al vecino, llevando el tapaboca bien colocado tampoco cuesta nada. ¿Será tan difícil aprender a convivir que ni la pandemia nos enseñó a valorar la libertad responsable?"

Sin luz

Delia Di Cosimo

"¡¡¡SEGUIMOS SIN LUZ!!! Los vecinos de 4 de Enero al 2900 estamos hartos de reclamar por falta de luz a mitad de cuadra. Se trata de un cable cortado. Nos cambian el número de reclamo y seguimos esperando (N° 63217/20). ¿Podrán venir a arreglarlo de una vez por todas? ¡¡¡No puede ser tanta desidia!!! Gracias al diario por publicar reiteradamente nuestro reclamo".

Vacunación

ADRIANO

"Buen día. Para mi antes que vacunar a los docentes tendrían que haberlo hecho con los mayores de 60 años. En definitiva, que muera un jubilado les conviene, aunque hayamos aportado toda la vida. Con docentes van los votos. Saludo atentamente".

Vacunación II

UNA ASIDUA LECTORA

"En esta oportunidad quiero decirles a las autoridades que digan algo sobre las vacunas, porque las personas mayores de 65 años estamos esperando y no tenemos ninguna noticia sobre que nos van a vacunar. Todavía no nos avisaron si tenemos que anotarnos en algún lado. Tienen que vacunar a la gente mayor y a los docentes".

Necrofilia

IVONE SCOTTA

"La semana pasada he visto en distintos canales el velorio del expresidente Carlos Menem. Creo que los argentinos tenemos espíritu necrófilo, que es aquel que se interesa por los muertos. Y si son famosos, mejor. Pero quedé sorprendida por el homenaje que le hizo el gobierno, no obstante tenerlo borrado del peronismo y el kirchnerismo. Estamos en período eleccionario y me parece que esto tiene una intención electoral, aunque no entiendo bien de qué tipo. Con lo actuado resucitaron al expresidente como un actor político del peronismo. Como ya dijo Borges, 'no son ni buenos ni malos, son incorregibles'."