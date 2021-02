Carlos Bianchi: "Barcelona es un equipo cualquiera"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En un entrevista brindada a un medio parisino, habló sobre la actualidad del equipo de Messi y la posibilidad de que se marche del conjunto catalán.

Carlos Bianchi brindó una entrevista al diario Le Parisien en la que analizó y criticó el presente del equipo de Lionel Messi.

En primer lugar, el ex entrenador de Boca Juniors y ex jugador del Paris Saint Germain se refirió al duelo de octavos de la Liga de Campeones "No me sorprendió el resultado. El Barcelona es un equipo cualquiera. Lo puedes ver en LaLiga. Son terceros, a cinco del Atlético, que viene de perder también en Champions contra el Chelsea. No tienen un gran campeonato esta temporada. El PSG hizo un gran partido, si, pero el Barcelona está a merced de lo que haga Messi. ¡La defensa! Mbappé contra Dest, que apenas es internacional. Luego, ¿es Lenglet un gran central?... Piqué llevaba tres meses sin jugar. En el partido de vuelta, si sale el mismo partido, el PSG puede meter cinco o seis".

Por último, Bianchi se expresó a los rumores de la llegada de Messi al conjunto parisino "No sé que va a pasar pero quiero verlo jugar. Me divierte. Sigue siendo un jugador increíble a los 33 años. Como Cristiano o Ibrahimovic. Son únicos"