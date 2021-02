https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 26.02.2021 - Última actualización - 11:42

11:36

En las últimas horas, el Gobierno nacional autorizó la reapertura de las salas de cine, y eso se festeja. Una cadena reconocida de cines contrató al actor para lanzar un clip que repasa los grandes éxitos de todos los tiempos.

A casi un año del cierre por la pandemia Ricardo Darín celebró con un emotivo spot la vuelta del cine En las últimas horas, el Gobierno nacional autorizó la reapertura de las salas de cine, y eso se festeja. Una cadena reconocida de cines contrató al actor para lanzar un clip que repasa los grandes éxitos de todos los tiempos. En las últimas horas, el Gobierno nacional autorizó la reapertura de las salas de cine, y eso se festeja. Una cadena reconocida de cines contrató al actor para lanzar un clip que repasa los grandes éxitos de todos los tiempos.

“Si pudiera hacer lo que no hice en estos meses, volvería a tener diez años para asombrarme a cada instante…Y reírme de todos los chistes, incluso de los malos”, dice la voz en off de Ricardo Darín en la nueva campaña de Cinemark Hoyts para festejar la reapertura de los cines que cerraron por la pandemia. Y Valeria Bertuccelli hace reír con su clásico fragmento dedicado a los sagitarianos: “Gachi, Pachi” . O Héctor Alterio engalana la pantalla con su grito: “¡La puta, que vale la pena estar vivo!”.

“Cantaría, como en una comedia musical, aunque sea fuerte y desafinado. Viviría más aventuras. Me haría un poco menos de drama. Porque la realidad puede transformar muchas cosas, pero hay cosas que no cambian. Vuelve el cine”, agrega el ex Nueve Reinas, mientras Guillermo Francella habla de la pasión en un bar de Tribunales.

En una entrevista en Pan y circo, el ciclo que conduce Jonatan Viale en Radio Rivadavia, el actor había expresado que la situación del sector es crítica, porque muchas familias dependen del regreso de las actividades en la industria cinematográfica.

Tenés que leer

Este jueves, el Gobierno aprobó los protocolos para la vuelta de la actividad en Ciudad y Provincia de Buenos Aires. “El cumplimiento por cada individuo de las recomendaciones de los organismos de salud en cuanto a las pautas de distanciamiento social e higiene personal, y que el mismo adquiera el formato de hábito, es la clave tanto para la reapertura segura de la actividad motivo del presente protocolo como para desacelerar la velocidad de propagación de la pandemia”, se manifestó.

En ese sentido, se argumentó que “la experiencia de cine es una actividad quieta y tranquila”, ya que en las salas, los espectadores no interactúan, dado que el foco de atención está puesto en el objetivo de la concurrencia que es ir a ver y disfrutar una película”. “Los espectadores permanecen en silencio puesto que la conversación no es permitida ni tolerada. Adicionalmente, los cines cuentan en general con equipamiento y/o instalaciones que contribuyen a la renovación y ventilación del aire”, se precisó en los fundamentos del protocolo.