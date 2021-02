Investigan abigeato a gran escala al mayor terrateniente de la provincia

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La víctima es Domingo Ianozzi. El hecho sucedió en su establecimiento ubicado en Golondrina, al norte de Vera. Estiman un faltante de miles de animales. Hasta el momento se recuperaron 150 vacunos.

Gustavo Capeletti

El MPA investiga por estas horas un robo de hacienda –que sería a gran escala– en el establecimiento rural "Las Gamitas", en el distrito Golondrina. La propiedad es de Domingo "Tano" Ianozzi, el mayor terrateniente de la provincia con cerca de 400 mil hectáreas y decenas de miles de cabezas de ganado.

Las pesquisas son llevadas adelante por efectivos de la Dirección General de Seguridad Rural "Los Pumas", bajo los lineamientos de la Fiscalía Regional de Reconquista.

En las primeras actuaciones intervino el fiscal Leandro Mai, de la UFI Reconquista, que se encargó de los actos urgentes de la investigación (ordenó allanamientos, etc.) y luego remitió la carpeta a la Unidad Fiscal Vera para que continúen por cuestiones de incumbencia material y territorial. La causa está en ese trámite y sería tomada por el fiscal Nicolás Maglier.

En la zona de los hechos la señal de telefonía móvil es muy débil, de todas maneras, El Litoral pudo dialogar con Bernabé Li Caussi, encargado del fundo ganadero. El ex presidente comunal de Golondrina, que administra la estancia de Ianozzi confirmó la faltante de vacunos, pero dijo que aún se está trabajando para cuantificar el daño producido que podría ascender a cerca de 2 mil animales.

El caso es investigado como abigeato a gran escala y por cual en las últimas horas se hicieron dos allanamientos con personal de Los Pumas y ambos dieron positivo, según adelantaron a fuentes judiciales. Los procedimientos se llevaron a cabo en dos campos que suman gran extensión donde fueron hallados y recuperados un total de 150 animales.

Pericia

Los dueños de estas tierras son el abogado y ex diputado provincial por la UCR, Hernán Agú, y su hijo Emilio. Agú padre rechazó la existencia de delito y explicó que "tengo 10 kilómetros de alambrado que me separan (del campo de Ianozzi), que no está en buenas condiciones porque las condiciones mismas de los campos de la zona, con salitre, agua, quemazones, entonces hay animales míos en el campo de ellos y de ellos en mi campo".

El profesional y ganadero relató que "por tratativas que yo había iniciado con ellos a principio de enero yo saqué algunos animales, pero es muy difícil porque ellos tienen como 5 mil cabezas en un campo de 10 mil hectáreas. Les pedí parar rodeo y les ofrecí que identifiquen sus animales -yo tengo un campo más chico donde no tengo lugar, no tengo agua-, y los lleven, pero que me entreguen los míos".

Agú confió a este medio el resultado del peritaje de parte sobre cada uno de los animales secuestrados en su campo y el de su hijo: "De los 72 animales de La Nochera, ubicado 30 kilómetros al oeste de Cañada Ombú, solo 3 presentaban adulteraciones; y de los 78 secuestrados en el campo de mi hijo, La Resiliencia, situado 80 kilómetros al oeste del pueblo, 58 presentaban evidentes signos de adulteración, 14 tenían las marcas borroneadas, 4 estaban a pastaje, 1 era depósito judicial y había otro más. Por este tema, mi hijo ya presentó el pedido ante fiscalía para que se investigue cómo pudo ocurrir eso".

Por su parte, su hijo Emilio dio a conocer un comunicado al respecto: "Atento a los hechos que son de público conocimiento y que me involucran quiero informarles que todo se originó en la compra de animales, en donde abusando de mi buena fe y la confianza en otras personas, me metieron animales ajenos. Fui víctima de una estafa. Estamos preocupados, colaborando activamente con la justicia para que se aclare esta situación que como se podrán imaginar me causa un grave daño".

"Irregularidades"

En tanto, en un parte oficial el gobierno provincial consignó que la Dirección General de Seguridad Rural Los Pumas recuperó la hacienda en el distrito Golondrina.

A raíz de una denuncia realizada en un Centro Territorial de Denuncia (CTD) en la sede Reconquista, acerca de la faltante de hacienda vacuna de la firma ganadera Las Gamitas.; el fiscal Regional Dr. Martínez ordenó la realización de diversos allanamientos en dos establecimientos rurales del norte del departamento Vera. Luego de las pesquisas realizadas, se secuestraron y decomisaron animales de distintas categorías de razas y pelajes.

"Presentaban irregularidades en sus diseños de marcas y/o señales. Como resultado de la investigación, todos los animales secuestrados fueron trasladados al establecimiento Las Gamitas. en depósito judicial. En el caso interviene la Fiscalía Regional de Reconquista, pero las actuaciones pasarán a la Unidad Fiscal Vera", agregó el comunicado de la provincia.