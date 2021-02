Campazzo tras sus primeros meses en la NBA: "Me siento con mucha confianza"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Viernes 26.02.2021

El base argentino expresó sus sensaciones en la máxima categoría del básquet y se mostró conforme con lo que viene realizando.

Facundo Campazzo, jugador de Denver, analizó como viene siendo su adaptación en esta nueva categoría a la cual llegó hace muy pocos meses "Sabía que venía a un lugar diferente y que el proceso de adaptación iba a cumplir su factor, de hecho creo que sigo adaptándome. Es una liga totalmente diferente, hace cuatro meses atrás estaba jugando con otro equipo, en otra liga y en otro país, y de un día para el otro fue un cambio de 360°. Sabía a lo que venía, sabía más o menos cuál iba a ser mi rol y sabía que iba a llevar su proceso".

"Creo que ahora mismo me siento con mucha confianza, conociendo más a la liga, a los rivales. Me empecé a sentir mejor cuando jugamos de nuevo contra los rivales que ya habíamos jugado. Es parte de toda la adaptación y cada día que pasa me voy sintiendo bien y mejor. También estoy conociendo más a mis compañeros, son nuevos y bajo una manera de jugar distinta. En ese sentido lo tomo con total naturaleza y a su vez intento disfrutarlo" expresó el base argentino de último paso en el Real Madrid.

En los últimos seis encuentros disputados, Campazzo promedia 12,2 puntos (46,7% triples), 1,8 rebotes, 4,0 asistencias y 1,5 robos en 28,8 minutos.