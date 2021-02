https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

George Clooney y Julia Roberts trabajarán juntos nuevamente en una comedia romántica

Los actores trabajarán juntos en "Ticket to Paradise", una comedia romántica que comenzará a rodarse durante este año

Los actores trabajarán juntos en "Ticket to Paradise", una comedia romántica que comenzará a rodarse durante este año

Los actores George Clooney y Julia Roberts trabajarán juntos en "Ticket to Paradise", una comedia romántica que comenzará a rodarse durante este año y que los reunirá por cuarta vez en la pantalla grande desde que en 2001 participaron en la popular "La gran estafa".

Según informó el sitio especializado Variety, la película será realizada por Ol Parker, quien escribió y dirigió "Mamma Mia! Vamos otra vez" (2018), la secuela del musical protagonizado por Meryl Streep; y escrita por Ted Melfi, dos veces nominado al Oscar por su película "Talentos ocultos" (2016). Tenés que leer Mirá la foto de Messi con Julia Roberts En "Ticket to Paradise", la dupla interpretará a una pareja divorciada que se reúne y decide viajar a Bali, en Indonesia, para evitar que su hija se case y, creen, cometa el mismo error que ellos 25 años atrás.

Clooney y Roberts aparecieron juntos por última vez en "El maestro del dinero" (2016), un thriller dirigido por Jodie Foster sobre un conductor de televisión que se dedica a asesorar sobre finanzas e inversiones y es sorprendido e interrogado en vivo por un televidente que perdió todos sus ahorros luego de seguir un consejo previo. Tenés que leer George Clooney contó que estuvo 20 minutos arrodillado esperando que Amal decidiera si se casaban o no

Antes, ambos trabajaron en "La gran estafa" y su continuación, "La nueva gran estafa" (2004), ambas dirigidas por Steven Soderbergh. Con información de Télam

