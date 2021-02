Netflix adelantó sus estrenos para marzo

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Viernes 26.02.2021

17:25

Documentales, series, miniseries y películas... Todos los lanzamientos del próximo mes en la plataforma de streaming, detallados día por día.

Documentales, series, miniseries y películas... Todos los lanzamientos del próximo mes en la plataforma de streaming, detallados día por día.

Para poder seguir siendo exitosa no se dormirá en los laureles y ya tiene programado un largo listado de estrenos para lanzar durante 2021. Marzo estará lejos de ser la excepción y traerá numerosos nuevos títulos a su plataforma. Series nuevas y nuevas temporadas de series exitosas, películas, recitales, documentales. Propuesta para chicos y para grandes. Miedo, romance, ciencia ficción, musical y más: lo que se esté buscando probablemente esté en el catálogo.

A continuación, la lista de los materiales que llegan en marzo a Netflix, día por día.

1 de marzo

Connected: En 2018 el Teatro Colón de Buenos Aires (Argentina) acogió el espectáculo Connected. Un show que se desarrolló durante cuatro noches consecutivas el argentino Hernán Cattáneo se presentó rodeado de una orquesta dirigida por Gerardo Gardelín y con las colaboraciones de otros músicos como Oliverio, Baunder y Zuker además de las voces de Richard Coleman, Leandro Fresco, Oriana Favaro y Josefina Silveyra. Para quienes no pudieron estar ahí ahora se podrá ver a través de Netflix.

Biggie. I got a story to tell: Este documental con imágenes inéditas y entrevistas íntimas celebra la vida de The Notorious B.I.G. en su camino de la nada a la fama

La noche del demonio: La última llave: La psíquica Elise Rainer, acosada por sus recuerdos regresa al hogar de su niñez en Nuevo México para enfrentar sus miedos, lo que despierta el mal oculto en su pasado.

How to Be Really Bad: La hija del diablo hace un trato con papá por puro aburrimiento: si logra pervertir a una persona decente, abandona el Infierno y se queda en el Tierra.

Banyuki: Esta obra llevada a la gran pantalla cuenta la historia de un hombre inocente que busca venganza luego de escapar de la prisión en la que estuvo encerrado por 10 años.

Almas Guerreras 2011: En la versión grabada de este espectáculo teatral, siete almas rebeldes se unen para derrotar a la terrible amenaza que crece en el sombrío castillo de los Cráneos.

2 de marzo

La chica invisible: La popularidad de Ariana sube como la espuma tras una confesión accidental. Luego, la joven consigue una cita muy anhelada, pero no todos están contentos con eso.

Men on a Mission - Temporada 5: En los estudios de Men on a Mission llegan, semana a semana, la visita de celebridades que estoicamente padecen las tonterías, chistes y sarcasmos del lugar.

Fabuloso vocabulario - Temporada 5: Franny, Bailey, Kip, Lulu y Tilly esperan la llegada de los niños para aprender nuevas palabras y lecciones de vida en español y en mandarín con divertidas canciones y muchos bailes.

3 de marzo

Mark Hoffman: Un falsificador entre mormones: En esta increíble historia de crímenes reales, un ambicioso engaño se torna macabro y sacude hasta los cimientos a una iglesia global.

Moxie: Inspirada en el pasado subversivo de su madre y la autoconfianza de una nueva amiga, una joven tímida publica un zine anónimo y denuncia el sexismo de su escuela.

4 de marzo

Titanes del Pacífico: Tierra de nadie - Temporada 1: Con Australia asolada por los kaijus, dos hermanos se suben a un jeager en busca de sus padres y, en el camino, encuentran aliados, nuevas criaturas y oscuros personajes.

5 de marzo

Nevenka: Breaking the Silence: Nevenka Fernández cuenta lo vivido tras ser la primera mujer en hacer una denuncia por acoso sexual en España. Documental sobre un acoso que causó revuelo e hizo historia.

Centinela: De regreso en su casa tras una traumática misión de combate, una soldado capacitada emplea tácticas letales para encontrar al hombre que agredió a su hermana.

Lavaperros: Cuando un narco en decadencia se niega a saldar su deuda con un advenedizo, solo una reserva oculta puede salvar a sus hombres. Justo la que acaba de hallar el jardinero.

Los fantasmas de la ciudad: El Club Fantasmas tiene aventuras que los llevan a todos los rincones de Los Ángeles, donde entrevistan a fantasmas, resuelven problemas y aprenden sobre la historia local.

8 de marzo

Halloween: Una noche de Holloween, perpetró una matanza oculto bajo una máscara. Cuarenta años después, se fuga de la cárcel y va tras la víctima sobreviviente.

Las begums de Bombay: Desde las salas de reuniones hasta los márgenes de la sociedad, cinco ambicionas mujeres de distintos orígenes viven deseos, sueños y decepciones en la Bombay moderna.

9 de marzo

StarBeam - Temporada 3: Siempre que estos peculiares villanos salen a divertirse, Zoey se transforma en StarBeam, la superheroína de 8 años que lo resuelve todo, todos los días.

La Casa Flotante: En esta serie de suspenso, ocho puntos de vista diferentes aportan pistas prometedoras sobre el autor de un brutal crimen.

10 de marzo

Last Chance U: Basketball: En una cancha del este de Los Ángeles, un entrenador con fuertes convicciones lidera un equipo de jóvenes que espera desarrollar todo su potencial.

Tony: En este thriller de metraje encontrado, dos cineastas van a filmar un video de rap a un peligroso barrio de Marsella y terminan envueltos en una pelea de pandillas.

Boda o Hipoteca: Una organizadora de bodas y una agente inmobiliaria compiten por ganarse el corazón y el presupuesto de parejas indecisas entre una boda de fábula y una casa de ensueño.

11 de marzo

El empleado nocturno: Tras la llegada de una atractiva mujer al hotel, un joven autista que acostumbra a espiar a los huéspedes se convierte en el principal sospechoso de un asesinato.

El misterio de Block Island: Cuando una fuerza siniestra empieza a matar la vida silvestre de la isla y pone en peligro sus vidas, una familia debe enfrentar horribles sucesos y oscuras verdades.

El duende maldito regresa: Veinticinco años después de haber sido derrotado por una adolescente, el duende malvado vuelve a la vida cuando unas amigas de fraternidad lo despiertan accidentalmente.

Coven of Sisters: País Vasco, 1609. Para posponer su ejecución, un grupo de mujeres acusadas de brujería distraen a su inquisidor con historias inventadas del sabbat.

12 de marzo

¡Hoy Sí!: Unos padres que usualmente dicen que no a todo deciden ceder el control a sus hijos por un día con algunas condiciones, y desatan un sinfín de divertidas aventuras.

The One: El amor y las mentiras se entrelazan y se multiplican cuando una investigación genética descubre cómo encontrar a la pareja perfecta y decide comercializar sus servicios.

Love Alarm - Temporada 2: En un mundo donde todos reciben alertas de una aplicación si alguien cercano gusta de ellos, Kim Jojo descubre el amor en medio de adversidades de la vida.

Vidas de Papel: En las calles de Estambul, un manipulador de desechos enfermo le abre las puertas a un niño abandonado que lo hace enfrentar traumas de su propio pasado.

13 de marzo

Johnny English 3.0: Un ciberataque revela la identidad de todos los agentes secretos del Reino Unido y Johnny English es la última esperanza del servicio secreto. Una esperanza un tanto ridícula y con poca maña para la tecnología, pero una esperanza, al fin y al cabo.

15 de marzo

El reino perdido de los piratas: En esta serie documental, los auténticos piratas del Caribe saquean riquezas del mundo y fundan una república sorprendentemente igualitaria.

Sobre hielo: Una adolescente con un don para el patinaje artístico se ve obligada a dejar todo de lado cuando su hermano consigue un lugar en una prestigiosa academia de hockey.

16 de marzo

RebellComedy: Raus aus`m Zoo: Los comediantes de RebellComedy se suben al escenario para hablar sin filtro sobre los influencers ancianos, nuestras erradas percepciones de los animales y mucho más.

Waffles y Mochi: Los curiosos animales Waffles y Mochi viajan por el maravilloso mundo para explorar comidas y costumbres y, de paso, aprender a cocinar con ingredientes frescos.

17 de marzo

El caso Wesphael: Conmoción en Bélgica: Esta docuserie abarca lo sucedido en el caso de alto perfil sobre el político belga Bernard Wesphael, quien fue acusado de asesinar a su esposa en el año 2013.

Operación Varsity Blues: Fraude universitario en EEUU: Un documental que recrea la investigación sobre la mente maestra de la estafa a niños ricos y familias famosos en las más calificadas universidades de Estados Unidos.

Simplemente negro: En el marco de una protesta, Jean-Pascal Zadi aborda a discriminación racial y su identidad como francés negro desde la sátira.

18 de marzo

Más locos que una cabra: Dos policías sin suerte se enfrentan a criminales muy peligrosos para recuperar a Celestina, la entrañable cabra adoptada como mascota por la ciudad.

B: The Beginning: El ingenioso investigador Keith Flick se reincorpora a la policía real justo cuando emerge el asesino serial B.

Nate Bargatzae: The Greatest Avarage American: Nate Bargatzae reflexiona sobre la vida contemporánea, desde hacer una comedia por Zoom, perder el teléfono o desayunar en un hotel hasta la nueva forma de enseñar matemática.

19 de marzo

Sky Rojo: Mientras huyen de un proxeneta y los suyos, tres mujeres se embarcan en un loco y salvaje viaje en busca de libertad.

Formula 1: Drive to Survive - Temporada 3: Pilotos, directores y escuderías de lo Fórmula 1 aceleran a fondo dentro y fuera de la pista. El podio tiene tres lugares, pero la meta es una: ganar.

Country Comfort: Cuando todo parece indicar que su carrera como cantante no va a despegar, una joven encuentra una nueva vida cmo niñera de un apuesto viudo y sus cinco hijos.

Alien TV - Temporada 2: Los reporteros alienígenas Ixbee, Pixbee y Squee viajan a un bonito pero extraño planeta llamado Tierra, donde intentarán entender a los humanos y sus raras costumbres.

20 de marzo

Hospital: En un hospital abandonado, los visitantes que tratan de comunicarse con los espíritus de sus familiares son perseguidos por acontecimientos sobrenaturales inquietantes.

22 de marzo

La casa con un reloj en sus paredes: Un huérfano, su tío hechicero y su excéntrica vecina deben encontrar el reloj que se oculta tras las paredes de su mansión antes de que alcance su fatídico objetivo.

23 de marzo

Loyiso Gola: Unlerning: Un comediante sudafricano, Lotiso Gola, ofrece humor sin filtros mientras habla sobre raza, identidad, política y una broma escolar vergonzosamente incorrecta.

24 de marzo

¿Quién mató a Sara?: Resuelto a hacer venganza y demostrar que lo incriminaron en la muerte de su hermana, Álex se dispone a sacar a la luz mucho más que al verdadero autor del asesinato.

Seaspiracy: La pesca insostenible: Un documentalista apasionado sobre la vida en el océano, desarrolla un documental acerca de cómo los humanos dañan a las especies marinas y advierte sobre la corrupción global.

25 de marzo

En la misma ola: Los amores de verano se escapan como arena entre los dedos, pero marcan para toda la vida. Bajo el sol de Sicilia, un chico y una chica pronto lo entenderán.

26 de marzo

El campamento de mi vida: En este musical, un adolescente problemático da un salto cuando lo inscriben en un campamento de verano. Inexplicablemente encuentra el amor, amigos y un lugar al que pertenece.

Los Irregulares: En la Londres de la era victoriana, un grupo de personas "irregulares" investiga crímenes sobrenaturales para el doctor Watson y su misterioso compañero, Sherlock Holmes.