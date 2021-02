https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 26.02.2021 - Última actualización - 17:51

17:49

La convocatoria fue realizada por Franja Morada para discutir en la Facultad de Derecho sobre el vacunatorio vip. “Mentir así no resulta digno de un profesor, mucho menos de un presidente”, advirtieron.

Tras el escándalo "Profesor, la vacunación VIP es un delito": estudiantes de la UBA desafiaron a debatir a Alberto Fernández La convocatoria fue realizada por Franja Morada para discutir en la Facultad de Derecho sobre el vacunatorio vip. “Mentir así no resulta digno de un profesor, mucho menos de un presidente”, advirtieron. La convocatoria fue realizada por Franja Morada para discutir en la Facultad de Derecho sobre el vacunatorio vip. “Mentir así no resulta digno de un profesor, mucho menos de un presidente”, advirtieron.

Esta semana durante su gira en México, frente a las consultas de la prensa, el presidente Alberto Fernández debió referirse a lo sucedido en torno al escándalo del vacunatorio vip. Luego de reconocer que la actitud del ex ministro de Salud, Ginés González García, fue reprochable y por eso le costó el puesto, pidió que los jueces y fiscales “terminen con las payasadas” y dijo que no existe ningún tipo penal para atribuirle un delito a una persona que se adelantó a otra en la fila de espera. “No existe ese delito y no se puede construir”, aseguró.

Sin embargo, su visión no coincide con la de un grupo de estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, la casa de Altos Estudios en la cual el Presidente es profesor desde 1985: los jóvenes viralizaron un duro cuestionamiento en una carta abierta bajo el título “¿Se anima a decir en un aula de la Facultad de Derecho lo que declaró en México? El vacunatorio vip es delito”.

De esta manera, a través de las redes sociales, universitarios agrupados en Franja Morada, solicitaron a Alberto Fernández debatir acerca de sus declaraciones y la vacunación vip en un aula de la UBA.

¿Se anima a decir lo mismo que declaró en México en un aula de la Facultad de Derecho Sr. Presidente @alferdez ? La vacunación vip es un delito pic.twitter.com/ZqQwYYFTpH — FRANJA DERECHO UBA (@FranjaDerecho) February 26, 2021

“Nos dirigimos a Ud. como estudiantes de la Facultad de Derecho de la UBA -en la cual usted enseña la materia Teoría del Delito- y como militantes de la Franja Morada, para formularle una pregunta concreta: ¿Se anima a decir en un aula de nuestra Facultad lo que declaró a la prensa en México?”, comienza el mensaje.

Y continúa: “Bien sabe que si llegara a decir eso en un aula de nuestra Facultad cualquier alumno de primer o segundo año le diría que podría aplicarse, como mínimo y entre otras figuras, la de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, tráfico de influencias y/o malversación de fondos públicos (art. 248 y subsiguientes del Código Penal). Mentir así no resulta digno de un profesor de una de las facultades de Derecho más importantes del continente”.

En el texto también se crítica cómo el gobierno nacional gestionó la administración de las vacunas y se detalla la cantidad de contagios y muertes por coronavirus en el país. “¿Por qué negar lo innegable? Deje que la Justicia -tan arbitrariamente castigada por su espacio político- haga su trabajo”, concluyeron los estudiantes.

En la conferencia de prensa que Alberto Fernández realizó junto a su par mexicano Andrés López Obrador y los estudiantes citaron, el presidente defendió que diputados, senadores y miembros de la administración pública hayan sido vacunados. Apuntó además contra la Justicia y aseguró que no existe un tipo penal para sancionar el esquema de inmunización vip que estalló en la Argentina.

Este jueves, ya de vuelta en el país, sorprendió en Yapeyú, Corrientes, en el acto de evocación del nacimiento de José de San Martín, al comparar los desafíos que enfrentaron los Padres de la Patria con los que tiene por delante su gobierno. En medio de la crisis derivada por la revelación de la existencia del sistema paralelo de vacunas para “amigos del poder”, el jefe de Estado volvió a criticar a los medios de comunicación y los acusó de ser responsables de hacerlo “desatender lo importante”.

“Cuando siento que los diarios, la televisión y en las redes generan debates que por momentos nos obligan a desatender lo importante, pienso que aquellos enormes hombres de 1800 no tenían que enfrentar esa adversidad que es luchar contra la prédica malintencionada. A veces, seguramente, muchos de nosotros nos preguntamos: ‘¿Cómo seguimos?’. A mí me pasa. Soy un ser humano. Pero ¿saben en quién pienso? En San Martín, en Belgrano, en Güemes”, afirmó el primer mandatario.