Línea directa

Viernes 26.02.2021

21:04

Soberanía

UN LECTOR

"Hace unos días se conoció la noticia de que hay naves norteamericanas en aguas del Atlántico Sur. Lamentablemente aún no hemos escuchado ninguna voz oficial sobre este problema de soberanía. En nuestro país escasean los patriotas y sobre todo no los hay en el gobierno. No somos capaces de elevar una voz de protesta. También tenemos que revisar el Tratado de Madrid por el cual hemos renunciado a la soberanía de Malvinas y las Islas del Atlántico Sur. Tienen que revisar e investigar estos temas. Estamos como adormecidos".

****

Eliminar burocracia

UN LECTOR

"Quiero referirme a la ley Nacional de Tránsito. Interpreto que si es nacional debería tener vigencia en todo el territorio nacional. Sin embargo, no es así. Hay cláusulas que se exigen en algunas provincias y en otras no. Entonces viajar por el país se convierte en una locura. Por ejemplo, la provincia de Entre Ríos no exige la Verificación Técnica Vehicular Obligatoria, entonces no la hacemos. Pero si viajamos a otras provincias, tenemos problemas. Todos denostamos el poder legislativo de este país, porque pecan de estar lejos de los problemas de la gente, pero… ¿será mucho pedir que los Sres. legisladores hagan la vida de la gente un poco más fácil? No podemos vivir para resolver temas administrativos engorrosos que se solucionarían coordinando normas a nivel nacional que se cumplan por igual en todas las provincias. Sólo les pedimos que nos hagan la vida más fácil a los tristes usuarios que pagamos los impuestos. Muchas gracias".

****

Sin iluminación

LIDIA BEVILAQUA

"Quiero reclamarle al Sr. Jatón la falta de luz en el Pasaje Maipú al 3200. Hace más de cinco meses que estamos sin luz".

****

Estado de los vacunatorios

UNA LECTORA

"Soy una señora de 70 años. Deseo expresar mi preocupación sobre los lugares de vacunación para los mayores de 70. Una sola vez fui a vacunarme contra la gripe al vacunatorio de Barrio Candioti y no volví más por el agua que caía a chorro en la entrada de ese lugar. En la zona hay clubes y otros espacios donde se pude citar a los mayores para que vayan a vacunarse sin peligro por las condiciones edilicias, con el distanciamiento y la ventilación necesarios por protocolo por la pandemia".