Patricia Bullrich criticó la inseguridad imperante en Rosario

Viernes 26.02.2021

Patricia Bullrich pasó por Rosario y criticó la inseguridad reinante en esta ciudad. La líder nacional del PRO acudió a la Cuna de la Bandera a presentar su libro basado en su tarea como ministra de Seguridad entre 2015 y 2019.

Patricia Bullrich, presidenta del PRO y ex ministra en el gobierno de Mauricio Macri, pasó por Rosario. En contacto con la prensa, aseguró con respecto a la marcha prevista para este sábado 27 en protesta por la vacunación VIP: “Es muy importante que la sociedad se movilice. Esta indignación, esta inmoralidad, este sentimiento de injusticia que ha provocado que esta oligarquía K se haya vacunado llega a un nivel de inmoralidad tan grande que estoy convencida que va a haber muchísimos argentinos que van a movilizarse”.

La dirigente política se refirió a los hechos delictivos recurrentes de los últimos meses en la ciudad del sur provincial: “Que acá se haya vuelto a instalar con tanta fuerza el narcotráfico, las vendettas, los heridas de bala demuestra el abandono total de lo que nosotros veníamos haciendo. Acá estaba todo en una autopista. Había que seguirla. Se fue por otro camino y así estamos de mal”. Con respecto al despliegue de gendarmes en la urbe, afirmó: “Nosotros le pusimos a Rosario un foco muy importante. Para nosotros era fundamental que Rosario no profundizase esa línea de una ciudad donde el narcotráfico se planta tan profundamente que después es muy difícil sacarlo. Vine más de 20 veces a Rosario. Trabajé con el ex ministro Pullaro. Trajimos Gendarmería”.

Patricia Bullrich le pidió al gobernador Omar Perotti que tome medidas inmediatamente para combatir el flagelo del tráfico de estupefacientes. “Se le va a meter el narcotráfico a tal punto que no lo va a poder sacar. No puede tener un ministro (Marcelo Sain) que no combata al narcotráfico”.

Por otro lado, la política aseguró que tiene la expectativa de que el PRO gane la provincia. “Juntos por el Cambio merece estar a la cabeza de cualquier frente”, aseveró. “Nosotros como PRO queremos gobernar Santa Fe”.

Bullrich pasó el día en la Cuna de la Bandera para presentar su libro Guerra sin cuartel - Terminar con la inseguridad en la Argentina. Una obra que se refiere al trabajo de la política en la cartera de Seguridad de la Nación en la presidencia de Macri.