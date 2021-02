https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 26.02.2021 - Última actualización - 23:29

23:19

En tres sets

Schwartzman no pudo con Ramos Viñolas y quedó eliminado del Córdoba Open

Para este sábado, los cruces para buscar la final del torneo quedaron de la siguiente manera: Coria vs. Cerúndolo y Bagnis vs. Ramos Viñolas.

Crédito: Prensa Córdoba Open



Crédito: Prensa Córdoba Open

En tres sets Schwartzman no pudo con Ramos Viñolas y quedó eliminado del Córdoba Open Para este sábado, los cruces para buscar la final del torneo quedaron de la siguiente manera: Coria vs. Cerúndolo y Bagnis vs. Ramos Viñolas. Para este sábado, los cruces para buscar la final del torneo quedaron de la siguiente manera: Coria vs. Cerúndolo y Bagnis vs. Ramos Viñolas.

El porteño Diego Schwartzman, noveno en el mundo y primer preclasificado, no tuvo un buen rendimiento este viernes por la noche, perdió ante el español Albert Ramos Viñolas (47) por 6-1, 4-6 y 6-3 y quedó eliminado del Córdoba Open, que tiene a los argentinos Juan Manuel Cerúndolo, Federico Coria y Facundo Bagnis como los restantes semifinalistas. Para este sábado, los cruces para buscar la final del torneo quedaron de la siguiente manera: Coria vs. Cerúndolo y Bagnis vs. Ramos Viñolas. Tenés que leer El santafesino Bagnis alcanzó la primera semifinal de su carrera en el Córdoba Open Muy flojo fue el arranque del tenista capitalino: solamente puso en juego el 62% de sus primeros saques y sumó 24 errores no forzados, una cifra negativa demasiado alta para ser competitivo en este nivel, sumado a que el rival solo acumuló 9 errores no forzados, aprovechó las falencias del local y quebró tres veces el servicio. Las diferencias en el juego, en el que el ‘Peque’ nunca se sintió a gusto, se reflejaron por eso al final del primer set. Las tablas marcaron un contundente 6-1 a favor del español, que daba la sorpresa en la noche del Polo Deportivo Kempes. Comenzó de a poco Schwartzman a encontrar su nivel en el segundo set, que se presentaba como muy parejo ya que el ibérico no mermaba su rendimiento, por eso se mantenían equilibrados. Tenés que leer Federico Coria sacó del Córdoba Open al francés Benoit Paire, segundo preclasificado Cuando el argentino se aprestaba a sacar 3-4 abajo pidió asistencia médica para que le colocasen un vendaje en la zona inferior del muslo, con aparentes dolencias musculares. Tras ese breve parate llegó lo mejor del bonaerense, mantuvo su saque, le quebró el servicio al español y luego aseguró el 6-4 para estirar la definición. Ya en el set decisivo el ‘Peque’ volvió a lucir contrariado con su juego, sin encontrar claridad en sus tiros y sin incomodar a Ramos Viñolas, y si bien intercambiaron quiebres en el inicio, un nuevo servicio perdido por el argentino dejó arriba al europeo, que con solvencia manejó los tiempos y la diferencia hasta el final. Con información de Télam

Temas: