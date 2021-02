https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En el norte de la ciudad

Noche violenta en Santa Fe: hirieron a dos hombres, uno está grave

En hechos que no guardan relación, un individuo ingresó al hospital Iturraspe con un disparo en el cráneo y quedó internado en estado delicado. El otro muchacho fue asistido por un balazo en el tobillo y su vida no corría peligro.

Crédito: Archivo El Litoral

La violencia no cesa en las calles de Santa Fe. Durante la noche se produjeron dos violentos hechos que no guardan relación entre sí pero que tuvieron el mismo saldo, personas heridas de arma de fuego. Una de ellas está en estado delicado, internada en el hospital Iturraspe. El episodio más grave ocurrió en la zona de Angel Cassanello y Lamadrid. En circunstancias que aún se investigan, un individuo de 30 años recibió un disparo de arma de fuego en la cabeza y fue llevado de urgencia al hospital por un particular. La policía se presentó en el centro de salud y de inmediato dio conocimiento a la fiscalía en turno, quien dispuso que se hagan trabajos periciales en el lugar donde atacaron a este hombre. Pelea y tiros El otro hecho ocurrió en la zona de Cafferata y Piedrabuena. Al parecer unos amigos discutieron y el encuentro amistoso terminó a las trompadas. Un hombre de 19 años recibió sendos golpes de puño y, además, los agresores abrieron fuego contra su humanidad. Se supo que uno de sus proyectiles impactó contra el tobillo del padre de la víctima, un hombre de 42 años que también se encontraba en el lugar. Los lesionados fueron asistidos en el hospital Iturraspe y les dieron el alta. Mientras tanto, la policía buscaba a quien efectuó el disparo.

