San Martín de Corrientes y Quimsa definen el Final Four del Súper 20

Quimsa de Santiago del Estero y San Martín de Corrientes jugarán este sábado el partido definitorio del Final Four del Súper 20 de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB), al completarse la segunda jornada en el estadio de Obras Basket.

El festejo correntino tras el ajustado triunfo contra Instituto. Crédito: Gentileza

A primera hora, en el denominado Templo del Rock, Quimsa batió en forma ajustada a Obras Basket por 83-81, para sumar su segunda victoria en el cuadrangular. A último turno, en tanto, San Martín superó en tiempo suplementario a Instituto de Córdoba, por 80-78, luego de que el período regular finalizara igualado en 70 El conjunto santiagueño venció al local Obras con la siguiente progresión: 27-23, 46-40, 66-65 y 83-81. El equipo conducido por Sebastián González venía de superar a Instituto de Córdoba por 75-67 en la jornada inaugural del jueves pasado. Mientras que el elenco "tachero" acumuló su segunda derrota consecutiva, tras perder en el debut ante San Martín correntino por 67-56. En la calurosa tarde en Núñez se destacó el escolta norteamericano de Quimsa, Brandon Robinson, quien concluyó con una planilla de 36 puntos (7-10 en dobles, 7-10 en triples, 1-1 en libres), 5 rebotes y 2 asistencias en los 26 minutos que permaneció en el rectángulo de juego. En tanto, el alero Mauro Cosolito finalizó con un balance de 15 tantos, 5 pases gol y 4 rebotes. En Obras, el escolta santafesino Fernando Zurbriggen contribuyó con un balance de 26 unidades (9-15 en dobles, 0-2 en triples, 8-11 en libres), 8 rebotes, 7 asistencias y 5 recuperos en 31m., según indicó el sitio de la LNB. Por su lado, el pivote Lautaro Berra terminó con 20 tantos y 7 rebotes en 32m. Tenés que leer "En la burbuja de Viedma hay público en las tribunas", denunció el vice de Ciclista Juninense Festejo correntino En el plato de fondo, San Martín debió batallar intensamente para quedarse con el triunfo, en tiempo añadido. En el quinteto rojinegro sobresalió el armador Jonatan Machuca, responsable de 22 tantos (4-5 en dobles, 4-11 en triples, 2-6 en libres) y 5 rebotes en casi 34 minutos. Mientras que en el conjunto cordobés el faro ofensivo resultó el base Santiago Scala, quien concluyó con una planilla de 31 puntos (0-3 en dobles, 9-14 en triples, 4-4 en libres), 7 rebotes, 2 recuperos y 2 pases gol en los 43 minutos que permaneció en cancha. Hoy, en el primer turno, se medirán Obras Basket (0-2) e Instituto de Córdoba (0-2), a las 12.30; mientras que desde las 15 lo harán San Martín (2-0) y Quimsa (2-0) para definir el título. Con información de Télam