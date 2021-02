Armaron un TEG con el mapa de Santa Fe y se hicieron virales

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Son estudiantes de 19 y 21 años que adaptaron el mítico juego de estrategia al plano de la capital provincial. Además incluye tarjetas con simbología característica de estos lares. Miles de interacciones, incluso de otras ciudades y el pedido de comercializarlo. La importancia del juego de mesa ante el “bombardeo” virtual.

“Sargento Cabral conquista Alto Verde”; “Ocupar el barrio Guadalupe” ó “Destruir el ejército del Hipódromo” parecerían ser frases sin sentido y que remitirían a un universo paralelo, lejos de la realidad. Sin embargo, unos hermanos de la ciudad de Santa Fe se las ingeniaron para crearlo al adaptar un clásico de los ‘80: el “Plan Táctico y Estratégico de la Guerra” o como se lo conoce popularmente como TEG.

Este juego de mesa, que supo estar en muchos hogares argentinos entre finales de los ‘70 y la década de 1990, parece volver a la vida de la mano de dos estudiantes de la ciudad capital que encontraron esta manera para ganarle al aburrimiento, sobre todo en tiempos de pandemia..

La iniciativa ganó popularidad a través de las redes sociales, ya que uno de los hacedores de este pasatiempo publicó una foto del tablero en su cuenta de Twitter. En cuestión de horas, el posteo se hizo viral: cientos de repliques y “me gusta”. El Litoral dialogó con César Juárez, uno de los protagonistas de esta pintoresca historia.

“Todo comenzó cuando vi una adaptación del TEG de un mapa inspirado en un dibujo animado que me gustaba de chico. Entonces me surgió la idea de hacer una versión santafesina pero no sabía cómo hacerla. Hace unos días le conté a mi hermano y cómo estudia Arquitectura se enganchó porque tiene manejo de plano, dibujos, etc”, arrancó el joven que cursa la carrera de Letras.

Las tarjetas originales fueron modificadas con elementos particulares de Santa Fe.Foto: Gentileza

Manos a la obra

Con la idea en mente, sólo quedaba plasmarla en papel y materializarla en tarjetas y los componentes del juego de mesa. “Nos pusimos a armar el mapa, no están precisos los barrios pero diagramamos zonas, para poder llegar a 50 (N del R: en el juego original ese número corresponde a los países que participan)”, agregó el entrevistado.

En ese sentido, comentó que básicamente lo hicieron para jugar entre ellos pero con el tiempo fueron surgiendo nuevas ideas. “Una de las más importante es que las cartas en vez de tener el diseño del juego original como un globo aerostático, un barco y un cañón, tengan cosas relacionadas a Santa Fe,a la ciudad como el Puente Colgante, un mosquito y un vaso de cerveza”, comentó entre risas Juárez.

“Lo armamos en un día porque nos cebamos un montón. La idea surgió a la noche y arrancamos a armar. Al otro día estuvimos maquetando y arreglando para que salga bien la impresión. Este primer plano lo hicimos en varias hojas de tamaño A4 (210x297mm). Cortamos, pegamos y todo el trabajo manual que implica hacer las cartas”, relató. Una vez que finalizaron esas tareas, tiraron los dados.

El mapa del mundo fue reemplazado por el plano de Santa Fe y sus alrededores.Foto: Gentileza

Modo de prueba

Si bien el tablero, las piezas y las tarjetas ya las tienen, estos santafesinos reconocen que el juego todavía no está al 100 por ciento. La idea de ellos, según le manifestaron a El Litoral, es volver a imprimir el plano en una sola pieza. “Que sea más chico para que lo podamos guardar e incluso transportar. También divagamos un poco y queremos crear nuestras propias tarjetas y misiones y darle más aspectos santafesinos”, señaló el entrevistado.

Al respecto, Juárez reconoció que están buscando precios y asesoramiento para poder hacer la impresión de todos los elementos que hacen al juego. “Para que tenga buena calidad y tamaño. Estamos modificando el mapa, porque el que hicimos es cuadrado y queremos ver cómo podemos rever el tema de las fichas”, comentó.

“De chico jugábamos un montón y con la llegada de la pandemia retomamos la cuestión de juegos de mesa. Nos sirvió también para salir un poco de lo virtual. Y bueno el TEG siempre fue nuestro favorito”, añadió.

Las tarjetas originales fueron modificadas con elementos particulares de Santa Fe.Foto: Gentileza

Manual de uso

Como todo juego, el TEG santafesino deberá tener reglas para su correcto uso. “Estamos escribiendo esas cuestiones y tenemos la idea de que cada ejército sea representado por un personaje histórico de Santa Fe, como por ejemplo en lugar de que la misión sea ‘destruir al rojo’ pase a llamarse ‘destruir al ejército de Estanislao López’. Son cosas que estamos pensando”, manifestó.

Pese a estar, si se quiere, incompleto, los hermanos ya lo probaron y mucho. “Fue muy divertido las primeras veces que jugamos y decíamos ‘te atacó Colastiné con barrio El Pozo’ y se desarrollaba una ‘guerra interna’ dentro de la ciudad y sus alrededores (expandimos a Santo Tomé, Sauce Viejo, Los Zapallos).

Foto: Gentileza

Juego de mesa vs. virtualidad

La historia en realidad pone en discusión hábitos que a diario tienen las personas. El juego de mesa en la mayoría de los casos requiere de la presencialidad y de compartir con otro un momento, muchas veces por horas. En cambio, la virtualidad todo se complejiza y muchas ocasiones no se sabe quién es el que está compartiendo el juego.

Sobre este punto, Juárez reflexionó: “Es lo que nos gusta de los juegos de mesa, nos obliga a estar en contacto con otros. Tenés que estar con alguien e intercambiar diversas cuestiones. Lo peor que puede pasar es pelearse, pero es lo que menos ocurre. Es divertirse con otra gente. También es una buena manera de integrar a personas que no se conocen entre sí”.

Además, el entrevistado puntualizó: “No creo que exista una batalla cultural contra lo virtual porque si estás solo qué mejor que ver una serie o poder estar con el teléfono pero con los juegos de mesa sí ‘sirven’ para estar más en contacto con otras personas y de alguna manera pelear contra el aburrimiento”.

Viral

Una foto, un comentario y ¡boom!. La idea de estos jóvenes santafesinos se hizo viral por Twitter. Consultado sobre este punto, Juárez indicó: “Cosas que no teníamos pensadas desde el principio. De hecho hay gente que se ofreció para hacer ilustraciones. Un montón de situaciones inesperadas. Y a partir de ese feedback surge la idea de comercializarlo en un futuro, pero primero tenemos que lograr que quede ‘bien’.

TEG

El juego de mesa TEG o Plan Táctico y Estratégico de la Guerra fue presentado en sociedad en 1976. Su pilar básico es un conflicto bélico que ocurre sobre un planisferio dividido en 50 países, planteados en tarjetas, elegidos al azar. La partida comienza con el reparto de los países y fichas asignadas a cada jugador. Los participantes tienen un objetivo secreto a cumplir, asignado por azar y desconocido por el resto de los jugadores. A la vez existe un objetivo general, común para todos los jugadores, consistente en ocupar 30 países.