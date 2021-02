"Pepe" Sand, Sub 40: "Me duele todo después de los partidos"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En Santa Fe, tuvo dos etapas en el Barrio Centenario: en 1999 de pibito cuando debutó y en 2006/2007 en la era Lerche. Confiesa que siempre soñó con volver a ponerse la camiseta de Colón y que hubo un interés concreto de Unión por ficharlo en 2015. El querido "Huevo" Toresani y "Pancho"" Rodríguez, sus amigos en la ciudad.

Terrible soldado correntino de 626 batallas, que usó 274 balas mortales para las redes de arqueros enemigos. Como todo goleador (dixit el "Bichi" Fuertes), siempre reclama "algún golcito más". Nacido hace 40 años en Bella Vista, Corrientes, hay dos cosas que no se le fueron con los años: el acento sapucay y el gol. Domador de 16 camisetas (en Colón, paso doble; en Lanús, infinito), atesora seis vueltas olímpicas en su carrera y de yapa tiene colgada la medalla de "máximo artillero" en varias ocasiones.

Entre 2008 y 2009, fue el jugador de moda: 15 gritos en un torneo, 13 en otro para quedar arriba de todos los gritos en el fútbol argentino. Como no hay dos sin tres, en el 2016 clavó otra vez 15 goles para quedarse con el "1". Al otro año, en el 2017, la rompió toda en la Copa Libertadores de América: otra vez anotador único con 9 gritos.

Su promedio es obsceno: le da un total de 0.44 en más de 600 partidos. O sea, simple: casi medio gol por partido o un gol cada dos partidos desde que juega a la pelota. Pero ese mismo "riesgo gol país" se agranda en las viejas esquinas de Guidi y Arias, con números casi "pornográficos": 134 goles en 215 partidos, con un coeficiente de gol que llega a 0.62. Tremendo por donde se lo mire.

En Lanús, Gardel y Lepera. Es ídolo total del pueblo granate, donde consiguió goles, distinciones, campeonatos e hizo historia grande. Hizo famoso un club con corazón de barrio.Foto: Archivo

Con un amigo en común desde hace años ("Pancho" Rodríguez), siempre es lindo y fácil hablar con José Gustavo Sand, aunque el segundo nombre no lo usa y a primero lo pasa de largo cuando todos le dicen simplemente..."Pepe". En la tira radial ADN GOL por la 96.7, habló en la previa de este Unión-Lanús que se viene el lunes en el 15 de Abril. Si bien siempre deja frases calientes, esta vez confesó que le hubiera gustado volver a jugar en Colón y que recibió un ofrecimiento para ponerse la camiseta de Unión.

-Me contaba "Bichi" Fuertes, en una nota hace poco, que en el final de la carrera cada jugador va dando cuenta que es lo que "mata" de la rutina. Hoy, a meses de cumplir 41 años, ¿hay algo que lo aburre a "Pepe" Sand?

-Yo no diría que la palabra es "aburrir". Pero uno va mirando todo: te digo la verdad, no me cuesta entrenar, todo lo contrario; disfruto jugar y también me gustan las concentraciones. Pero me fui dando cuenta en este último tiempo que me cuesta mucho recuperarme después de cada partido...al otro día. Eso es algo que empieza a preocuparme en el aspecto físico, por llamarlo de alguna manera.

Con "Bichi" en la Selección. José "Pepe" Sand al lado de Esteban Oscar Fuertes en el predio que la AFA tiene Ezeiza: eran tiempos de Diego Armando Maradona como DT en la Selección.Foto: Archivo

-Para colmo este Lanús está lleno de "pibitos" que vuelan, con vos y el "Laucha" Acosta como dos viejitos "piolas" de referentes...¿Cómo lo ves al equipo hoy de cara a Unión el lunes?

-Como vos decís, mucha "pibada" interesante en Lanús pero nos faltan un par de jugadores más de experiencia para ayudarlos. Como cuando estaba Almirón y se dio algo similar a lo que se da ahora con Zubeldía. Pero bueno, lo vamos a pelear con lo que tenemos.

-Muchos recuerdos de esta ciudad a la que volvés en unas horas: doble paso en Colón, amigos de Unión...

-Mirá, mi gran amigo en esa ciudad siempre fue el "Huevo" Julio César Toresani...(hace un silencio)...La verdad que fue una desgracia lo que le pasó y siempre lo extraño. El "Huevo" fue un pilar para mí a los 18 años cuando llegué a Colón la primera vez, porque me adoptó como un hijo mientras estuve en Santa Fe. Y mi otro amigo, que me ayudó mucho, fue "Pancho" Rodríguez, con quien conservo una linda amistad.

-Fueron dos etapas en Colón, esa de los 18 años cuando debutaste y después la vuelta 2006/2007 en los tiempos de Lerche...

-Colón siempre fue una historia pendiente para mí, porque en algún momento quise volver y ser el goleador que soy ahora, pero nunca se pudo dar.

Colón capítulo 1. Un testimonio tremendo del archivo de El Litoral: su único grito en la temporada 1999/2000 en Santa Fe cuando debutó con la sangre y luto. Fue a Gimnasia y sólo jugó 5 partidos.Foto: Alejandro Villar

-¿Pudiste ver la final de Colón en Paraguay o estabas entrenando?

-No, la miré toda. Impresionante lo de la gente...Independiente del Valle fue un gran equipo que dominó siempre. Colón pudo haberse puesto en partido con el penal que erró el "Pulga" Rodríguez, pero ellos fueron muy superiores, como Defensa y Justicia contra nosotros (Lanús). Sentí la sensación de querer estar en esa final, porque yo pasé por ahí y siempre quiero lo mejor para el club.

-¿Ese llamado de Leo Madelón para jugar en Unión fue real en el 2015?

-Esa vez, algo me dijo mi representante sobre esa posibilidad, pero mi idea era quedarme en Boca Unidos de Corrientes y tratar de ascender. Unión todavía estaba en la "B". Lo que vino después es que tuve un buen semestre, y me llamó "Teté" Quiroz, que dirigía a Aldosivi de Mar del Plata en aquel momento.

-Ese fichaje, cuando te vas de Corrientes a Mar del Plata, pareció un "quiebre" en la carrera de Sand. Como que a partir de ahí te "reinventaste" en modo gol...

-Es que Aldosivi me reinsertó en la Primera División y me dio la posibilidad de crecer otra vez como futbolista.

-Me quedé pensando en lo de Unión: ¿lo hubieras tomado como algo "natural" jugar en la vereda de enfrente?. Ya te había pasado con Banfield y Lanús (jugó en los dos), pero acá Santa Fe es un infierno...Le pasó a Darío Cabrol, al mismo "Huevo" Toresani...

-Pasa que si hubiera jugado en Unión, mi caso sería más normal que el de Cabrol o Toresani, porque yo no soy ídolo de Colón. Sí bien dejé una buena imagen, pero nunca pude pelear cosas importantes ni pude ser el goleador que soy hoy con Lanús.

Colón capítulo 2. En la temporada 2006/2007 jugó un poco más que en la etapa anterior en la ciudad: 24 partidos en total y marcó 7 goles.Foto: Luis Cetraro

-¿Pensás que hay Sand para rato?...¿Se habla con la familia, lo hablás con tu esposa?

-Siempre es día a día, pasa que nosotros como familia tenemos tomada la decisión de irnos a vivir a Corrientes, a nuestra tierra. Cuando le digo algo, ella me dice "Ya se Pepe, querés un año más" (se ríe...) y así venimos.

-El día que te retires, además de imaginar lo que vivirás en Lanús, te veo lejos del mundo del fútbol por ahora...

-El proyecto de vida es volver a Corrientes. Yo voy viendo equipos, partidos...me interesa lo del curso de entrenador, pero hoy no pienso en otra cosa a los 40 años que no sea jugar a la pelota.